Принятие себя: Санта Димпопулос рассказала, как они с мужем воспитывают дочку

Санта Димопулос призналась, что ее часто спрашивают о том, как она воспитывает свою маленькую дочь Софию, которой сейчас 1,5 года. Артистка решила поделиться с подписчиками своими принципами и правилами в этом вопросе.

В своем Instagram звезда "Танцев со звездами" опубликовала нежное фото с дочкой, которую она держит на руках.

Малышка смотрит в объектив и задорно смеется, а ее звездная мама с любовью глядит на нее.

Санта выделила два основных принципа, которых они с мужем Игорем Кучеренко четко придерживаются.

"Практически в каждом интервью я получаю вопросы о воспитании дочери: как мы растим нашу малышку? Я думала, как бы уместить свои принципы воспитания в короткий гид и пришла вот к какой инструкции: безусловная любовь и участие", - поделилась Димопулос.

Санта Димопулос умилила нежным фото с дочкой Софией (фото: instagram.com/santadimopulos)

Далее она рассказала подробнее, что именно подразумевает. К примеру, любовь должна быть не только к малышу, но и к себе.



"ЛЮБОВЬ. Это основной и базовый принцип. И здесь я говорю не только о любви к ребенку, сколько о любви к себе. Это особенно важно для мамы девочки: ведь она учится быть женщиной от меня. Я – первый человек, который показывает ей, что такое женственность, ресурсность, кайф от себя и от жизни. Любовь в семье: это еще один важный принцип. Ваши отношения с близкими формируют ее восприятие мира", - отметила певица.

Кроме того, важно, чтобы и отец ребенка принимал активное участие в его жизни и воспитании. В их семье все устроено именно так.

"УЧАСТИЕ. Этот принцип касается нас обоих с Игорем. Потеряв своего отца очень рано, я неоднократно убеждалась в том, как важна эта фигура в жизни девочки. Поэтому с самого рождения мой муж вовлечен во все процессы, связанные с воспитанием Софии. У нас нет чисто “женских” или чисто “мужских” обязанностей: папа всегда на связи с дочкой, все дни недели", - рассказала Санта.

Еще следует уделять внимание самооценке ребенка и его принятию себя.

"Также я с самого начала воспитываю в ней принятие себя и часто говорю ей, что она красотка и умница. На мой взгляд, очень важно растить любовь к себе с самого рождения", - поделилась звезда.

Подписчики артистки умиляются нежному кадру с малышкой и благодарят ее за мудрые слова.

Любовь, участие и ещё бы добавила уважение. К ребёнку, как к личности, и, конечно, между родителями

Как можно так быть похожей на папу?

Маленькая куколка

Счастливые люди - это когда есть семьям и она счастливая и это главное!

Безусловная любовь и принятие

Какая она у вас сладуличка

Согласна на все 100%

Она и вправду невероятная. Красотка и наверняка не меньшая умница. Когда будут дети, хотелось бы следовать именно таким принципам, спасибо

Мило очень, вы красотки

папина доча

Какая хорошенькая

Сладкая невозможно

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