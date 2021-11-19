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Пришлось доплатить полную сумму: Полякова рассказала о "последствиях" отдыха на Мальдивах

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 09:47
Пришлось доплатить полную сумму: Полякова рассказала о "последствиях" отдыха на Мальдивах Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова на днях вернулась с Мальдив, где проводила отпуск у океана с дочками Машей и Алисой. Не обошлось без приключений. Певица застряла на курорте и вылетела позже запланированного срока в Украину.

Подробностями своего путешествия и райского отдыха Оля поделилась в прямом эфире с Машей Ефросининой в Instagram.

Артистка призналась, что ей пришлось изрядно потратиться. Причем траты были незапланированные и продиктованные форс-мажорными обстоятельствами.

"Я летела 27 часов. Случилась непредвиденная история. Гидроплан сломался, а это был последний рейс. Его начали заправлять и начались какие-то проблемы. А у нас же перелет. В Катар надо біло сначала лететь, а из Катара сюда (в Украину – ред.). И я пропускаю перелет со своим дорогущим бизнес-классом. Я взяла бизнес-класс за полгода, он был по нормальной цене. И мне пришлось доплатить полную сумму срочной покупки бизнес-класса. Я охрен*ла", - посетовала Оля.

Зато не обошлос без приятных бонусов. Певица получила в качестве компенсации за доставленные неудобства бесплатную ночь в отеле. Причем Оля считает, что сама "намечтала" такие обстоятельства.

Перед отлетом она бросила в океан монетку и пожелала побыстрее вернуться на райские острова. Но ее желание сбылось гораздо быстрее, чем она предполагала. Об этом артистка рассказывает с улыбкой.

Пришлось доплатить полную сумму: Полякова рассказала о &quot;последствиях&quot; отдыха на Мальдивах

Оля прекрасно отдохнула с дочками на Мальдивах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Это был мой лучший отдых. Я очень сильно люблю Мальдивы – это прямо мое", - призналась Полякова.

Напомним, что ранее Оля Полякова устроила пляжный бьюти-батл с дочками.

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Оля Полякова
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