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Притула рассекретил забавный конфуз с Ефросининой и резко высказался о Фреймут

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 09:49
Притула рассекретил забавный конфуз с Ефросининой и резко высказался о Фреймут Сергей Притула и Маша Ефросинина (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Lite

Ведущий расскзал о забавном случае с Машей Ефросининой

Сергей Притула и Ольга Фреймут когда-то работали вместе и тесно сотрудничали, но со временем их пути разошлись. Впрочем, ведущие до сих пор часто вспоминают друг о друге и порой отзываются не слишком лестно, помня старые размолвки. Так, недавно Ольга рассказала, как Сергей позволил себе в ее адрес обидные слова после возвращения на "Новый канал". А вот шоумен в интервью для программы "Кава з перцем" посетовал на то, что экс-соведущая очень часто говорит о нем при любой удобной возможности.

Так, Притула отметил, что жизнью экс-коллеги не интересуется, но посоветовал мужу Ольги, Владимиру Локотко, обратить внимания на реакции жены.

"Судьба Ольги Фреймут меня интересует немного меньше, чем судьба футбольного клуба "Колос Ковалевка". Может, у Оли какой-то гештальт не закрытый? Что с ней происходит, почему она едва не в каждом эфире использует риторику, связанную со мной? Если бы я был ее мужем, я бы с ней серьезно поговорил", - признался Притула.

Притула рассекретил забавный конфуз с Ефросининой и резко высказался о Фреймут

Сергей Притула и Маша Ефросинина давно дружат семьями (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также он поделился забавным случаем, связанным с еще одной ведущей – Машей Ефросининой. Она подарила шоумену на день рождение браслет, а он засомневался, стоит ли указывать ювелирное украшение в налоговой декларации, ведь выглядело оно дорого.

"Вы не поверите, каким пеньком я выглядел, когда позвонил к Ефросининой и спросил: "Маша, мне надо знать, сколько стоит. Ладно, можешь не называть мне точную цифру, но скажи – дороже 10 000 грн или нет?" Это был ор! И Маша говорит: "Нет, Сережа, пока еще ты мне не настолько дорог", - со смехом вспомнил Сергей.

Сергей откровенно высказался об Ольге Фреймут

Ранее Леся Никитюк неожиданно отозвалась об Ольге Фреймут.

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