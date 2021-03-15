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Привет из прошлого: Юлия Санина поразила неожиданным перевоплощением

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 17:23
Привет из прошлого: Юлия Санина поразила неожиданным перевоплощением Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Украинская певица Юлия Санина удивила поклонников неожиданным перевоплощением - звезда предстала в ярком и эффектном образе в стилистике 80-х.

Соответствующее фото в новом имидже фронтвумен группы The Hardkiss выложила на своей странице в Instagram.

Исполнительница позировала с ретро прической - объемными мелкими кудряшками. Также Юлия сделала яркий макияж с выразительно выделенными глазами и темной помадой. Не обошлось и без популярной в те годы голубой подводки для глаз.

На артистке - розовая футболка и белый пиджак, а завершает look массивная цепь на шее.

"Привет из прошлого", – лаконично подписала фото Санина.

Привет из прошлого: Юлия Санина поразила неожиданным перевоплощением

Юлия Санина предстала в ярком ретро образе (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Дерзкая смена имиджа певицы пришлась по душе ее поклонникам и они принялись осыпать Юлию комплиментами в комментариях к публикации, особенно отмечая ее прическу.

  • Сногсшибательная
  • Как красиво
  • как всегда прекрасна
  • Класний образ
  • Крутои хаир
  • Как же это стильно
  • Красивые Глаза
  • Идеальные брови
  • Привет из 80-х.
  • Голубая подводка просто пушка!
  • как мы скучали за такими преображениями. образ шикарен!
  • Прикольный одуванчик

Напомним, ранее Юлия Санина разоткровенничалась о конфликтах с мужем и рассказала, когда он ее ревнует.

К слову, Юлия Санина засветила идеальный пресс и заинтриговала поклонников новостью.

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