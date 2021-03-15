Привет из прошлого: Юлия Санина поразила неожиданным перевоплощением

Украинская певица Юлия Санина удивила поклонников неожиданным перевоплощением - звезда предстала в ярком и эффектном образе в стилистике 80-х.

Соответствующее фото в новом имидже фронтвумен группы The Hardkiss выложила на своей странице в Instagram.

Исполнительница позировала с ретро прической - объемными мелкими кудряшками. Также Юлия сделала яркий макияж с выразительно выделенными глазами и темной помадой. Не обошлось и без популярной в те годы голубой подводки для глаз.

На артистке - розовая футболка и белый пиджак, а завершает look массивная цепь на шее.

"Привет из прошлого", – лаконично подписала фото Санина.

Юлия Санина предстала в ярком ретро образе (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Дерзкая смена имиджа певицы пришлась по душе ее поклонникам и они принялись осыпать Юлию комплиментами в комментариях к публикации, особенно отмечая ее прическу.