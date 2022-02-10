Проблемы на кухне: одна серия кулинарного шоу сына Бекхэма стоит 100 тысяч долларов

Сын четы Бэкхемов Бруклин поддался нещадной критике зрителей и поваров после того, как стало известно, что простой бутерброд, который он приготовил для своего кулинарного шоу, стоил ошеломляющие 100 000 долларов, а для его съемок потребовалась съемочная группа из 62 человек.

Бруклин, страстно увлекающийся кулинарией, часто делится в своем Instagram видео и фотографиями, на которых он готовит различные блюда. 22-летний парень, не имеющий профессионального образования в качестве шеф-повара, недавно показал своим подписчикам, как приготовить сэндвич с хэшбрауном, салатом из капусты и жареным морским лещом в серии "Готовим с Бруклином".

Примечательно, что сам сын известной пары его и не готовит в привычном понимании, а только намазывает булку майонезом и раскладывает продукты. Отмечается также, что сын известного футболиста не знал, как жарить рыбу, и на съемках было слышно, как он спрашивал, как узнать, когда хашбраун будет готов. Одна серия такого шоу стоит 100 тысяч долларов, а для его съемок требуется команда из 62 профессионалов, включая "кулинарного продюсера", который утверждает рецепты, пять операторов и девять других продюсеров.

Пользователи сетовали на то, что кроме известности родителей и звездных знакомств Бруклину нечего предложить зрителю. В свою очередь профессиональные повара обратили внимание на недостаточную подготовку и опыт Бруклина.

Ранее парень увлекался фотографией, однако ему быстро надоело и он забросил это дело.