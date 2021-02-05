ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пробуем повторить: Надя Дорофеева демонстрирует стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 15:25
Пробуем повторить: Надя Дорофеева демонстрирует стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофеева - не только певица, но и наставница в проекте "Голос країни", 1+1, а еще она - образец для подражания миллионов: от умения вести себя на сцене до умения нарядиться.

Недавно Надя продемонстрировала стильный лук: она с Катей Осадчей позируют на камеру на высоких каблуках. Дорофеева покорила фанатов своей красотой.

И вот - новый образ: широкие джинсы с завышенной талией певица носит с кроп-топом, сверху накинув короткий кардиган с длинными рукавами. На снимках, которыми поделилась певица, она без макияжа и без укладки.

Пробуем повторить: Надя Дорофеева демонстрирует стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе

"Не знаю как у вас, но у меня самый распространеный ответ в любом чате -
ах-ха-ха-ха-ха-хах-хаа. А у вас?", - подписала фото Дорофеева.

Пробуем повторить: Надя Дорофеева демонстрирует стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе

На фото певица позирует босиком, так что обувь выбирайте, какая больше нравится: к такому луку отлично подойдут каблуки, а если выберете кроссовки или кеды, то максимально приблизитесь к привычному всем образу самой Дорофеевой.

Пробуем повторить: Надя Дорофеева демонстрирует стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Больше летних образов от Дорофеевой ищите на снимках с Бали, где певица с мужем недавно провела незабываемый отпуск. Например, фолловеров поразили фото в коротких шортах на байке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Надя Дорофеева стиль Голос країни
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новые показатели "красной" зоны и локальные ограничения: каким будет карантин в Украине