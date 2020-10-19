Пробуем повторить: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, с чем носить самые модные ботинки сезона

Модель давно стала иконой стиля

Роузи Хантингтон-Уайтли давно заслужила звание иконы стиля, луками модели восхищаются миллионы и стараются перенимать ее манеру одеваться. На этот раз Роузи напомнила, что сапоги на широкой подошве, которые в тренде уже пару сезонов, особенно гармонично смотрятся с классическим пальто.

Модель запостила на своей странице в Instagram фото, где она одета в белые брюки и светлое, им в тон, пальто, а дополнила образ стильными полусапогами без каблуков на грубой подошве. Благодаря контрасту классики и рок-стиля лук модели получится невероятно стильным и притягательным.

Роузи Хантингтон-Уайтли любит сочетать стили (фото: www.instagram.com/rosiehw/)

На снимках у Роузи сдержанный макияж,стилисты фотосесии сделали модели сдержанный макияж, лишь выделили брови и губы, а волосы просто оставили свободно спадать по плечам.

"Красота", "Наше вдохновение", "Просто невероятно", "Ты – номер один!", "Это невероятно", - стали комментировать поклонник модели под ее постом.

Напомним, что на днях молодая мама порадовала фолловеров семейными снимками: она с Джейсоном Стэтхемом и сынишкой гуляют по Лондону.