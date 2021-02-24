Продержалась четыре дня: Настя Каменских сделала признание о смелом эксперименте с внешностью

Настя Каменских все выходные провела на съемочной площадке – певица вскоре представит новую атмосферную видеоработу. Она 30 часов фактически в режиме нон-стоп снималась для клипа и даже решилась на кардинальные перемены – нарастила экстремально длинные ногти. Звезде было непривычно с таким маникюром, но она стойко терпела. Настя решила поделиться своим опытом с поклонниками.

Настя для наглядности продемонстрировала два фото, на одном из которых запечатлена с коротким аккуратный маникюром, а на втором позирует в худи телесного цвета и хвастается длинными ногтями с нейл-артом.

"Девочки, у которых длинные ногти, как вы это делаете? Это и правда очень красиво и стильно, но лично мне неудобно. Как вам удается быстро печатать, тренироваться, одеваться, застегивать украшения, готовить, накладывать макияж и делать еще сотню ежедневных вещей? Без шуток, вы крутые! Я продержалась 4 дня и поняла, что мой идеальный вариант - это короткий маникюр. А вообще, благодаря этому короткому опыту я еще раз убедилась, как важно быть тем, кем хочется и носить то, что хочется, что нравится и что подходит именно вам. Потому что лучший тренд на все времена - это быть собой!" - подытожила певица.

Настя не смогла долго ходить с длинным маникюром (фото: instagram.com/kamenskux)

В комментариях подписчицы певицы начали делиться своим опытом и предпочтениями.