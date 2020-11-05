Не прогадала: Димопулос высказалась о партнере на "Танцах со звездами 2020" и новом эфире шоу

Санта пообщалась с поклонниками

Санта Димопулос быстро и уверенно идет в финал Танцев со звездами 2020. Десятый прямой эфир, по ее словам, давался сложно, ведь знаменитостейпредстоял обмен партнерами. Впрочем, Санта справилась на ура, несмотря на то, что танцевала с партнером своей главной конкурентки Надежды Мейхер, Кириллом Васюком. Так, звезда решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram и раскрыть некоторые карты.

Она пояснила, почему десятый эфир стал для нее настоящим испытанием.

"Сложно, потому что надо было готовить 3 танца – один основной и 2 на батл", - пояснила Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Также она рассказала, что сама выбрала себе партнера и не сожалеет. "Предложили два на выбор, выбрала Макса Леонова и, думаю, не прогадала", - считает экс-"ВИА Гра".

Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта заявила, что предстоящий эфир будет очень сложным, поэтому она усиленного готовится.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Экс-"виагрянка" также рассказала о своей внутренней трансформации и пути к гармонии с собой. "Это путь длиною в жизнь. Но так, чтобы почувствовать себя счастливым человеком – лет 5 поиска и развития", - отметила Санта.

Фото: instagram.com/santadimopulos

Кроме того, вместе с партнером по Танцам со звездами 2020 Максом Леоновым Санта появилась на обложке журнала Viva!, а на странице издания в instagram опубликован комментарий артистки об ее участии в самом танцевальном проекте страны.

"Танці з зірками" – это отдельная жизнь, возможность реализовать и выразить себя, свои эмоции через танец. Каждое воскресенье я превращаюсь в новую Санту. Особенно близка мне румба: это мой любимый танец, он о любви и страсти", — призналась Санта.

Напомним, что ранее Санта Димопулос высказалась о ревности мужа.