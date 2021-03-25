Прогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулки
Украинская телеведущая Катя Осадчая недавно вернулась из Грузии, где снимала новые выпуски программы "Светская жизнь" и изучала красоты этого края. По возвращению в Украину она очутилась в локдауне, который как раз ввели в нашей стране. Но звезда не унывает и находит во всем плюсы - так, у нее нашлось время на прогулку на природе.
Для вылазки в лес Катя выбрала теплый и удобный, но при этом весьма стильный аутфит. Снимками она поделилась в своем Instagram.
Осадчая отправилась в лес в черных брюках, теплом свитере с высоким воротником, а также белом пуховике, такого же цвета кроссовках и синей шапке.
Ведущая с удовольствием подставляла лицо солнышку и отметила, что таким образом она прогоняет зиму.
"Теплой одеждой отгоняем зиму", – написала теледива.
На променад Катя вышла не одна, а с мужем Юрием Горбуновым, совместным фото с которым она поделилась в сториз.
Катя Осадчая в теплом наряде выбралась с мужем на прогулку на свежем воздухе (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети оценили милый образ ведущей.
- Красивая
- На все 100
- Вы такая позитивная всегда.Мило смотреть!
- Ви чудові
- Весну сюда
- Как уютно
Напомним, что ранее Катя Осадчая восхитила нежным весенним образом.