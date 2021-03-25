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Прогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулки

Новина українською → Четверг 25 марта 2021 15:17
Прогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулки Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Украинская телеведущая Катя Осадчая недавно вернулась из Грузии, где снимала новые выпуски программы "Светская жизнь" и изучала красоты этого края. По возвращению в Украину она очутилась в локдауне, который как раз ввели в нашей стране. Но звезда не унывает и находит во всем плюсы - так, у нее нашлось время на прогулку на природе.

Для вылазки в лес Катя выбрала теплый и удобный, но при этом весьма стильный аутфит. Снимками она поделилась в своем Instagram.

Осадчая отправилась в лес в черных брюках, теплом свитере с высоким воротником, а также белом пуховике, такого же цвета кроссовках и синей шапке.

Ведущая с удовольствием подставляла лицо солнышку и отметила, что таким образом она прогоняет зиму.

"Теплой одеждой отгоняем зиму", – написала теледива.

Прогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулкиПрогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулки

На променад Катя вышла не одна, а с мужем Юрием Горбуновым, совместным фото с которым она поделилась в сториз.

Прогоняем зиму: Катя Осадчая показала стильный и уютный образ для прогулки

Катя Осадчая в теплом наряде выбралась с мужем на прогулку на свежем воздухе (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили милый образ ведущей.

  • Красивая
  • На все 100
  • Вы такая позитивная всегда.Мило смотреть!
  • Ви чудові
  • Весну сюда
  • Как уютно

Напомним, что ранее Катя Осадчая восхитила нежным весенним образом.

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