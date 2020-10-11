Произошло само собой: экс-"ВИА Гра" рассказала о романе с Максом Барских и его связи с ее сыном

Миша Романова призналась, что связывает Макса Барских с ее сыном Мартином

Экс-"ВИА Гра", а сейчас сольная певица Миша Романова никогда не скрывала, что с Максом Барских ее связывают нежные отношения, да и сам певец признавался, что они с белокурой красавицей больше, чем друзья и даже семья, а их связь – длинною в жизнь. Так, в интервью Кате Осадчей и "Светской жизни" артистка рассказала, что певец стал крестным ее сына Мартина, а также проговорилась об их романе, который состоялся еще в школьные годы.

Миша и Макс не просто работают вместе в творческой лаборатории артиста под названием Berega Music, а и стали родственниками – исполнитель крестил двухлетнего сыночка певицы. Артиска отметила, что других кандидатов на роль крестного отца даже не рассматривала.

"Это особое событие в моей жизни и все произошло само собой, не было никаких других вариантов. Приобрел красивый золотой крестик своем крестнику", - поделилась она деталями.

Миша Романова попросила Макса Барских стать крестным ее сына Мартина (фото: instagram.com/misharomanova)

Девушка добавила, что Макс оказался очень внимательным крестным папой, который балует Мартина подарками.

"Макс очень заботливый и хороший крестный, всегда переживает за своего крестника. Недавно Мартину исполнилось два года, мы отпраздновали день рождения. Он подарил ему огромную белую машину! Мартин пока боится садиться, но думаю, что чуть позже, когда он станет немного взрослее, будем ездить вместе", - пообещала Миша.

Также белокурая красавица призналась, что биологический отец малыша участия в воспитании мальчика не принимает, а все ее попытки наладить с ним связь заканчиваются неудачами.

Макс Барских оказался заботливым крестным для сына Миши Мартина (фото: instagram.com/misharomanova)

Артистка проговорилась о том, что в школе у нее был роман с Максом.

"Мы встречались, правда. Когда были в школе", - с улыбкой вспомнила Миша, а вот о том, целовалась ли пара, она скромно предпочла умолчать.

Миша Романова ракрыла подробности отношений с Максом Барских

Напомним, то ранее Макс Барских назвал причину, по которой не может обзавестись семьей.

Кстати, Макс Барских рассказал о релизе нового альбома.