Прощай, лето: Санта Димопулос похвасталась шоколадным загаром и точеными формами
Санта Димопулос вместе с семьей отдыхает на Лазурном берегу во Франции, где и встретила начало осени. Артистка попрощалась с летом красочным снимком, на котором продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике.
Эффектный кадр был опубликован на Instagram-странице знаменитости.
Санта запечатлена на террасе с лежаками, с которой открывается умопомрачительный вид на море. Она эффектно позировала в бирюзовом монокини и солнцезащитных очках, восхищая стройными формами и золотистым загаром.
Димопулос подняла голову чуть вверх и будто бы смотрит вслед уходящему лету.
Загорелая Санта покорила точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Даже пятница 13 не звучит так, как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", - написала артистка.
Фолловеры засыпали Санту комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.
- Ну як можна бути такою нереальною???
- Шикарная!
- Фантастика
- Ваша фігура бомба ракета
- Санта, мотивируете на все. Восхищаюсь и любуюсь
- Волшебная
- Сколько красоты в одном человеке
- Украинки - самые красивые женщины мира. Доказано в очередной раз!
- Хорошо тебе, там тепло. А в Киеве не успело лето закончиться, как уже холодает. Красотка знойная
Напомним, ранее Санта Димопулос в "голом" комбинезоне восхитила гибкостью тела.