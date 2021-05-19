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Просто бомба: Ким Кардашьян в мини-платье из латекса взорвала сеть

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США, Среда 19 мая 2021 17:19
Просто бомба: Ким Кардашьян в мини-платье из латекса взорвала сеть Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян продолжает наслаждаться свободой и вечеринками. Кажется, 40-летняя звезда решила "выгулять" все свои соблазнительные наряды.

Новое фото в своем блоге она посвятила экстремальному мини и не прогдала.

Ким позирует в своей гардеробной, делая селфи в зеркале. На ней надето мини-платье из черного латекса. С откровенными вырезами, на тонких бретельках, оно подчеркнуло сразу все достоинства фигуры теле- и инстадивы. Дополнили наряд желтая сумочка-батон - хит летнего сезона 2021, а также утонченные босоножки. Причем Ким примерила сразу две модели и предложила фанатам решить, какие же выбрать.

Просто бомба: Ким Кардашьян в мини-платье из латекса взорвала сетьКим Кардашьян в новом мини-платье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пока одни высказывали свое мнение, другие просто засыпали Кардашьян комплиментами. В целом пост собрал около 2,5 миллионов лайков.

Ранее Ким показала трогательные фото со своими младшими детьми.

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