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Просто бомба: Настя Каменских в соблазнительном наряде покорила фанатов красотой

Новина українською → Среда 06 января 2021 14:07
Просто бомба: Настя Каменских в соблазнительном наряде покорила фанатов красотой Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменских любит экспериментировать со своим стилем. Недавно певица шокировала своих поклонников новой прической. Дреды-косички певице очень подошли, правда, фанаты увидели в этом отсылки к образу Юлии Саниной в ее новой видео работе.

"Слизано у Санино", - написали они под снимком Каменских.

А теперь певица поделилась новым образом, который сразу же пришелся по душе поклонникам: кожа, ремни, высокие каблуки, стильный пучок на голове, похудевшая Каменских выглядит гармонично в таком луке.

"Рink bomb", - назвала себя певица, добавив, что это - лук из программы "Маска" на канале "Украине".

Просто бомба: Настя Каменских в соблазнительном наряде покорила фанатов красотой"Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому!", - призналась певица.

Просто бомба: Настя Каменских в соблазнительном наряде покорила фанатов красотойНастя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Фанаты певицы назвали ее образ "огнем" и отметили, что она заметно похудела в последнее время. Они пообещали певице смотреть новое шоу, в котором Каменских принимает участие.

  • Очень классная, просто бомба, обожаю
  • Красотуличка, крутышечка
  • Вау
  • Бомба

Напомним, Настя Каменских показала, как носить самый трендовый костюм сезона.

Укороченные широкие брюки, короткий белый топ, а сверху пиджак-оверсайз: такой аутфит уже покорил все модные подиумы и присутствует в гардеробе любого трендсеттера.

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