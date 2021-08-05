ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Просто бомба! Никитюк в прозрачной блузке "спровоцировала" резкий рост цен на курорте

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 09:47
Просто бомба! Никитюк в прозрачной блузке "спровоцировала" резкий рост цен на курорте Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк недавно вернулась из Черногории и решила продолжить отпуск в живописных уголках родной Украины. Так, она отправилась в Черновицкую область и наслаждается водными активностями на Днестре, ведь ведущая не привыкла сидеть на месте.

Леди Ле показала в Instagram фото в живописном месте.

Леся восседает на гидроцикле в откровенном монокини, который уже успели оценить поклонники телезвезды. Она предусмотрительно накинула на плечи прозрачную белую блузку-тунику и надела на голову бейсболку. Живописный пейзаж стал прекрасной декорацией для атмосферного фото.

"І скутер зразу подорожчав. Привіт вам з Міконоса", - с юмором подписала красочный кадр Леди Ле.

Просто бомба! Никитюк в прозрачной блузке &quot;спровоцировала&quot; резкий рост цен на курорте

Леся Никитюк показала водные развлечения на Днесте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сколько же теперь стоит этот скутер?" - поинтересовался кто-то из комментаторов. "550 грн. за 10 минут. А сейчас уже евро", - констатировала Леди Ле.

Подписчики засыпали Лесю комлиментами.

  • Красотка
  • Как гармонично слились эти две шикарные красотки
  • Какая у Вас шикарная фигурка. Вы просто бомба
  • Классная как всегда
  • Мега ноги
  • Прекрасная девушка в красивом месте
  • Супер девочка
  • Хорошенькая

К слову, Леся взяла с собой на отдых домашнего любима Рафика. На некоторых снимках она позирует в коротком пестром платье. Также Леся сделала селфи в купальнике с "зебровым" принтом и соломенной шляпке.

Просто бомба! Никитюк в прозрачной блузке &quot;спровоцировала&quot; резкий рост цен на курорте

Просто бомба! Никитюк в прозрачной блузке &quot;спровоцировала&quot; резкий рост цен на курорте

Просто бомба! Никитюк в прозрачной блузке &quot;спровоцировала&quot; резкий рост цен на курорте

Леся поделилась эффектными фото из отпуска (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила яркий фотосет среди подсолнухов.

Читайте LITE в Google News
Леся Никитюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом
Град, шквалы до 20 м/с и мощные ливни: часть Украины накроет штормом