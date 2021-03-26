Просто бомба! Полякова в золотом бикини показала роскошную фигуру со всех ракурсов

Оля Полякова с семьей и друзьями продолжает отдыхать на морском курорте и нежиться на пляже. Куда именно улетела звезда, она не признается, зато регулярно радует пляжными фотосетами и демонстрирует роскошную фигуру в купальниках, провоцируя сеть на бурные обсуждения.

Пришел черед золотого бикини, который певица выгуляла на пляже и устроила фотосет в купальнике для своего профиля в Instagram .

Оля позирует а фоне моря, принимая эффектные позы и демонстрируя стройную фигуру со всех ракурсов. Она похвасталась упругими ягодицами и идеально плоским животиком.

"Ну, короче поехали. 1,2,3, 4? Пятая показалась слишком, даже мне", - заинтриговала певица и … так и не опубликовала то самое пятое фото, чем еще больше взбудоражила поклонников.

Оля взорвала сеть фотосетом в бикини (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фаны наперебой писали комментарии с комплиментами под пляжным фотосетом звезды.

Да, показала себя со всех сторон. Но ведь есть что показать!

Фигура просто бомба!

Вы шикарная

Шикарный вид сзади

Красивая

Очень красивая

Женщина огонь

Если звезда, то во всем и везде

Не женщина, а просто шикардос

Богиня, красотка, все классные

Ранее Оля смутила сеть роскошным декольте, сделав портретное селфи на пляже. "У нас давление повысилось", - ответил на эффектный кадр актер и шоумен Гарик Бирча.

Оля смутила поклонников пышным бюстом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

От Оли не отстает ее старшая дочь Маша. Девушка также устраивает пляжные фотосеты, которые обсуждают в сети не менее бурно, чем снимки ее звездной мамы.