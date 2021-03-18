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Просто фантастика: Смелая Юлия Санина поразила неожиданным весенним перевоплощением

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 14:38
Просто фантастика: Смелая Юлия Санина поразила неожиданным весенним перевоплощением Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Lite

Юлия Санина в последнее время радует поклонники экспериментами с внешностью и образами. Так, недавно она кардинально сменила прическу и вызвала бурное обсуждение в сети. Теперь рок-дива решила поразить фанов еще одним перевоплощением.

Она появилась на странице в Instagram в ярком и неожиданном образе.

Юля предстала в по-настоящему сочном весеннем смелом образе – цветастый костюм, состоящий из яркой пестрой куртки и такого же низа и салатового трикотажного топа. Она дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – золотыми и кислотной цепями, крупными серьгами-кольцами. Макияж – максимально красочный и дерзкий – оранжевые тени и помада глубокого темно-пурпурного оттенка.

Певица уложила волосы в аккуратные голливудские локоны и сделала маникюр персикового оттенка, который гармонично сочетался с ее образом.

Просто фантастика: Смелая Юлия Санина поразила неожиданным весенним перевоплощением

Юлия Санина восхитила пестрым новым образом (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Italiano Donna", - подписала сочное и красочное фото Юля.

Поклонники оценили бьюти-эксперимент звезды и пришли в восторг т эффектного образа рок-дивы.

  • Юличка,вы как всегда превосходны
  • Юля, такой сочный образ
  • Вау, фантастика
  • Вы потрясающая в любом образе
  • Тушите, огонь!
  • Просто красавица
  • Яркое солнце
  • Фантастическая
  • Боже, Юля! Я от вас схожу с ума. Не перестаете удивлять своей красотой!
  • Юлечка , Вы супер!

Напомним, что ранее Юлия Санина честно рассказала о ревности мужа и отношениях с его родителями. Ее супруг Вал Бебко, креативный руководитель The Hardkiss замечает внимание к эффектной супруге со стороны других мужчин и ему это не нравиться. Юля уверят, что на самом деле она домашняя, к тому же хорошая хозяйка и заботливая мама и жена.

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