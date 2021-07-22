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Просто Голливуд! Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети

Новина українською →
Четверг 22 июля 2021 11:48
Просто Голливуд! Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвия Агаркова

Леся Никитюк закончила съемки нового сезона программы «Хто зврху?» на «Новом канале». Свежие выпуски обещают быть как всегд забавными и юморными, с обилием звездных участников и, конечно, Леди Ле в ошеломительных и запоминющихся образах. Часть из них телезвезда уже успела рассекретить.

На странице в Instagram она опубликовала несколько красочных промо-фото, на которых предстала в кардинально разных, но эффектных луках.

Так, Леся надела розовое периливающееся платье ассиметричного кроя. Дерзкое мини позволило сделать акцент на длинных ножках Леди Ле, а экстремальное декольте добавило соблазнительности наряду.

На втором снимке Леся щеголяет в латексном наряде винного оттенка с необычным украшением в виде перьев. Ее волосы собраны в высокий пучок, а взгляд в камеру – строгий и решительный.

Просто Голливуд! Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети

Просто Голливуд! Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сетиПросто Голливуд! Никитюк в латексе и пушистом мини вызвала фурор в сети

Леся Никитюк показала эффектные образы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На третьем кадре в фокусе – игривая Леся в пушистом платье небесного оттенка. Она дополнила наряд серебряными босоножками на шпильке, распустила локоны и кокетливо улыбается.

Свой восторг от фото выразили многие звездные друзья Леси. Например, Даша Астафьева даже не узнала телезвезду. "Леся, ты?" - поинтересовалась она. Образы произвели впечатление на жену Владимира Остапчука Кристину, а также самого шоумена и ведущего, Екатерину Кухар, Владимира Дантеса и других.

  • Ого, Леся, что за такая невероятная фотосессия. Просто Голливуд, тупо бомба ракета
  • Очень красивые фото! Необычные образы
  • Все красивые, но 3 – крутая
  • Все великолепно
  • А мне первое фото понравилось ... Супер классное ... Ты супер
  • Жестоко красива
  • Максимально круто
  • Вау, ого-го какая шикарна. Все 3

Напомним, что ранее Леся Никитюк предложила оригинальную альтернативу фотошопу.

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Леся Никитюк
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