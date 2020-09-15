Просто идеал: Барбара Палвин показала роскошную фигуру в нижнем белье

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Модель заметно похудела

Супермодель Барбара Палвин никогда не была прочь продемонстрировать шикарные формы. Девушка уже успела сняться для самых известных брендов нижнего белья и купальников. На этот раз модель показала снимок в белье Victoria’s Secret – Барбара вернулась к работе после перерыва.

Модель обожает горячие образы (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Фото Палвин показала в своих сториз Instagram. На нем она стоит в соблазнительном комплекте леопардовой расцветки. Сверху на модели надет укороченный топ белого цвета, который прикрывает только плечи и грудь. В руках у девушки стаканчик кофе. К слову, она не раз упоминала, что обожает этот напиток и не начинает свое идеальное утро без чашки хорошего кофе. Волосы Барбара собрала сзади: пряди, спадающие на лицо, делают снимок еще более эротичным.

Девушка покоряет сеть своей красотой (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Тело Барбары не раз называли идеальным: тонкая талия, достаточно широкие бедра, пышная грудь… В этот раз снимок также вызвал целую бурю эмоций у поклонников красоты модели. «Идеально! На этом снимке выставлено достаточно кожи, но прикрыто также достаточно, есть над чем пофантазировать! Плюс у девушки абсолютно нереальная фигура», – написал поклонник под снимком. «Барбара, ты просто совершенна», «Мы рады, что ты стала постить», «Детка, ты же просто космос», «Ты похудела, вау», – фолловеры стали отмечать модель на ее же снимке и писать комплименты.

Напомним, что сейчас Барбара со своим бойфрендом Диланом Спрусом запустили Instagram-шоу – в 5-минутных роликах, которые выходят каждую неделю, влюбленные рассказывают о покупке земли для своего нового дома.