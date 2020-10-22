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Просто идеал: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила безупречными формами

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 13:34
Просто идеал: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила безупречными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда показала новые пикантные кадры

Ким Кардашьян вчера, 21-го октября, отметила 40-летие. В честь такого события звезда заранее подготовила жаркий контент для любимых подписчиков. Ким снялась в промо-кампании своей новой коллекции косметики KKW Beauty, посвященной юбилею. Она уже демонстрировала миру часть фото с данной съемки, а сейчас добавила новые кадры. Теперь именинницу, которая позирует на фоне праздничного торта, можно рассмотреть во всех деталях.

Просто идеал: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила безупречными формамиПросто идеал: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила безупречными формами
Образ Ким получился просто роскошным (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ звезде сетей и светских ивентов сделали просто роскошный. Ким примерила серебристый купальник – бикини едва прикрывает пышную грудь Кардашьян. А сверху на него надела полупрозрачные легинсы, сплошь покрытые блестками. Идеально к ним подошли босоножки на внушительных каблуках, а также длинные серьги. Макияж с длинными накладными ресницами и пухлыми губами, маникюр с белым лаком, укладка в лучших традициях "ангелов" Victoria's Secret… В этот раз стилисты действительно постарались на славу. Что не могли не отметить подписчики инстадивы.

Ким в ролике с промо-кампании (видео: instagram.com/kimkardashian)

"Роскошная", "Просто идеальная", "Как ты можешь быть реальной?", – не могут налюбоваться фанаты. Число комплиментов и пожеланий счастливого нового года жизни все увеличивается на странице пышнотелой красавицы.

К слову, Ким пока что не рассказала, как отметила свой юбилей. В своих сториз она продемонстрировала только шикарные букеты, которыми просто засыпали звезду.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, как носить самые модные брюки этой осени.

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