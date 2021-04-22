ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Просто картинка: инсайдер рассказал, какими на самом деле были отношения у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Новина українською → США, Четверг 22 апреля 2021 19:28
Просто картинка: инсайдер рассказал, какими на самом деле были отношения у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приняли решение расстаться, так и не назвав истинную причинну разрыва. Но за это взялись инсайдеры.

Недавно в сети появились последние подробности, которые проливают свет на это событие и отношения пары в целом.

Ранее в сети ходили разговоры, что причиной расставания послужила неверность Алекса, который якобы закрутил интернет-роман. Но теперь точно известно, что Дженнифер была инициатором разрыва из-за целой "массы нерешенных вопросов" между ними.

Как уверяет источник, которого издание People назвало "другом Дженнифер", певица больше не могла доверять Алексу. И факт измены был не так важен. "Была измена или нет, не имеет значения. Она не потерпит чувства страха, что это может произойти, витающего в воздухе между ними", - сказал инсайдер.

Просто картинка: инсайдер рассказал, какими на самом деле были отношения у Дженнифер Лопес и Алекса РодригесаПара только казалась счастливой (фото: instagram.com/jlo)

Также стало известно, что идеальные отношения пары, которые были широко растиражированы в соцсетях - всего лишь картинка, как часто бывает в современном обществе. На самом деле Дженнифер была весьма несчастной и думала, что не в ее интересах оставаться с Алексом.

Тем не менее, похоже, бывшие возлюбленные действительно намерены сохранить хорошие отношения. "Дженнифер и раньше бывала в таких сложных ситуациях. Она не из тех, кто сидит и плачет. Дети делают ее самой счастливой. У нее все хорошо", - успокоил инсайдер всех поклонников.

На днях певица показала стильный образ для будущего лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Дженнифер Лопес певец роман расставание
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Будут даже заморозки: синоптики напугали прогнозом погоды на май
Будут даже заморозки: синоптики напугали прогнозом погоды на май