Просто королева! Барбара Палвин показала роскошную фигуру в прозрачном боди

Модель позирует для Victoria’s Secret

Супермодель Барбара Палвин успевает и личное шоу в Instagram вести, и позировать в рекламных кампаниях всемирно известных брендов. В этот раз девушка вновь продемонстрировала в своих сториз работу для марки нижнего белья и купальников Victoria’s Secret, "ангелом" которого стала в прошлом году.

На снимке Барбара стоит в полупрозрачном черном боди с нежно-розовыми цветами. Макияж модели выполнен в нежных полупрозрачных тонах, мейк-ап гармонично перекликается с нарядом знаменитой красавицы. Волосы Палвин распустили – они шелковыми прядями плавно спадают по плечам.

Новый образ Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

В образе Палвин переплелись романтика ушедшего века и дерзость современности. Бренд запостил данное фото на своей официальной странице – и Барбара тут же получила массу комментариев и лайков в ответ. "Ты королева", "Какой горячий снимок!", "Вау, это нечто!", "Хочу стать моделью этого бренда и быть как Барбара", "Это любовь!", – не унимаются поклонники женской красоты.

Барбара радует фанатов голыми фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, что Барбара завела со своим бойфрендом Диланом Спрусом личное Instagram-шоу – каждый вторник парочка показывает очередную серию о том, как они покупают землю для строительства собственного дома. Пока что видео проседают в просмотрах. Что ж, увидим, что популярная модель и актер покажут в следующих выпусках и поднимет ли это их рейтинг.