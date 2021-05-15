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Просто космос! Каменских соблазнила аппетитным бюст крупным планом

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Суббота 15 мая 2021 12:22
Просто космос! Каменских соблазнила аппетитным бюст крупным планом Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских не так давно вернулась из жаркой Мексики, где отдыхала с мамой и подругами. А также снималась в своем реалити "Девочки рулят". Артистка показывала фанам свою жизнь как на ладони, делилась переживаниями и откровениями, заставляя плакать и смеяться. Настя вернулась в Киев, но с собой забрала множество ярких воспоминаний и, конечно же, красочные фото.

Так, она поделилась парочкой из них на страничке в Instagram.

Настя сделала пикантное селфи в лучах солнца, в кадр крупным планом попал аппетитный бюст певицы, которая для пляжного релакса предпочла сочный розовый купальник. Девушка надела множество изящных тонких золотых цепочек и изысканный браслет с подвесками. Ее волосы развевает легкий бриз, артистка предпочла обойтись без косметики.

"Еще один прекрасный момент для воспоминаний", – подписала пикантное расслабленное фото певица.

Просто космос! Каменских соблазнила аппетитным бюст крупным планом

Просто космос! Каменских соблазнила аппетитным бюст крупным планом

Настя восхитила сочным бюстом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настя, тобі казали що ти красива?" - отреагировала на соблазнительные кадры Леся Никитюк, которая ранее снималась в клипе звезды на задорный трек "Девочки рулят".

Также Настю неожиданно спутали с ее коллегой и экс-"ВИА Грой" Анной Седоковой. "Лучезарная Анна Седокова", - написал один из фолловеров артистки, но его тут же поправили.

  • Красота
  • Секси
  • Роскошная
  • Прекрасная
  • Самая красивая из красивейших девушек мира!
  • Классный купальник
  • Анастасия, Вы просто космос
  • Настя, восхитительна

Напомним, что ранее Настя Каменских покорила выходом на красную дорожку престижной украинской музыкальной премии в атласном мини с оригинальным декором.

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