ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Просто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицей

Новина українською →
США, Четверг 19 августа 2021 22:22
Просто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицей Риз Уизерспун с мамой (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: RBC.UA

В семье голливудской актрисы Риз Уизерспун сегодня праздник – ее мама Бетти отмечает день рождения.

В честь этого события знаменитая голливудская блондинка сделала трогательный пост.

Риз запостила несколько фото со своей мамой, на которых они сняты в разных локациях: во время прогулки на лошадях, в ресторане, на пороге родного дома… В конце она добавила и снимок мамы из молодости. На всех фото мама и ее знаменитая дочь невероятно похожи. А к тому же Бетти выглядит по-прежнему молодой, красивой и энергичной.

Просто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицейПросто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицейПросто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицейПросто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицейПросто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицейПросто куколка: Риз Уизерспун показала редкие фото с мамой-красавицей

Риз Уизерспун с мамой Бетти (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Сегодня я праздную! День рождения Бетти... Моя замечательная мама. Мне так повезло, что в моей жизни есть ее Радость, Счастье и Мудрость. Она всегда говорила мне мечтать ПО-КРУПНОМУ, смеяться КАЖДЫЙ ДЕНЬ, проявлять творческий подход при любой возможности, наслаждаться каждым цветком, который вы видите и быть полезным ДРУГИМ в этой жизни. Она вытирала мне слезы и радовалась каждому успеху. Хотя я никогда не смогу выразить словами, как сильно я ее люблю, я стараюсь изо всех сил каждый день. Я люблю тебя, мама!", - написала Риз под постом.

В комментариях поклонники отметили, как прекрасно выглядит мама Риз, и присоединились к поздравлениям: "Она кукла! С Днем Рождения, Бетти!", "Так мило", "Бетти действительно самая очаровательная леди!", "Великолепная мама; она дала вам такой хороший совет!", "С днём рождения, милая Бетти! Спасибо за то, что вы такая замечательная мама и вдохновляющая женщина!", - пишут они.

Ранее Риз Уизерспун, которая весной отметила 45-летие, показала честное фото из реальной жизни.

Читайте LITE в Google News
Голливуд Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине могут изменить порядок выплаты декретных: кого это коснется
В Украине могут изменить порядок выплаты декретных: кого это коснется