ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Просто лапочки: экс-"ВИА Гра" Миша Романова умилила фанатов снимком с подросшим сыном

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 12:12
Просто лапочки: экс-"ВИА Гра" Миша Романова умилила фанатов снимком с подросшим сыном Миша Романова (instagram.com/misharomanova/)
Автор: Lite

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова активно делится обновлениями со своими фолловерами в соцсети. Обычно певица делает анонсы своих новых проектов, делится творчеством, а вот вот личную жизнь не спешит выставлять напоказ. Правда, Миша радует фанатов снимками своего сына Мартина.

На этот раз Романова показала новое фото, мама и малыш позируют возле новогодней елки, у камина с подарками. Подросший Мартин одет в теплый костюм, так что можно гулять по холодной погоде хоть до вечера. А вот Миша нарядилась, как всегда, стильно: белые пальто и шляпа, бежевые сапоги-казаки, сумочка, в тон наряду, через плечо, певица будто сошла с обложки модного глянца.

Просто лапочки: экс-&quot;ВИА Гра&quot; Миша Романова умилила фанатов снимком с подросшим сыномМиша Романова (фото: instagram.com/misharomanova/)

Скорее всего, Мартину достался подарок от святого Николая, мама с сыном выбрались в люди не просто так, на фоне виднеются блестящие свертки. Миша поздравила всех с праздниками и пожелала, чтобы сердца фанатов были наполнены только радостью, приятными сюрпризами и волшебством.

Фоллореры остались в восторге от поста певицы - они написали Мише массу комментариев, назвав маму с сыном "лапочками" и настоящими "ми-ми-ми".

Напомним, что Миша Романова продемонстрировала стильный образ, который стоит повторить на Новый год. Шикарные макияж и укладка вместе с нарядом сделают свою обладательницу просто неотразимой на любой вечеринке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса ВИА Гра певец сын
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль