Просто лапочки: экс-"ВИА Гра" Миша Романова умилила фанатов снимком с подросшим сыном

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова активно делится обновлениями со своими фолловерами в соцсети. Обычно певица делает анонсы своих новых проектов, делится творчеством, а вот вот личную жизнь не спешит выставлять напоказ. Правда, Миша радует фанатов снимками своего сына Мартина.

На этот раз Романова показала новое фото, мама и малыш позируют возле новогодней елки, у камина с подарками. Подросший Мартин одет в теплый костюм, так что можно гулять по холодной погоде хоть до вечера. А вот Миша нарядилась, как всегда, стильно: белые пальто и шляпа, бежевые сапоги-казаки, сумочка, в тон наряду, через плечо, певица будто сошла с обложки модного глянца.

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova/)

Скорее всего, Мартину достался подарок от святого Николая, мама с сыном выбрались в люди не просто так, на фоне виднеются блестящие свертки. Миша поздравила всех с праздниками и пожелала, чтобы сердца фанатов были наполнены только радостью, приятными сюрпризами и волшебством.

Фоллореры остались в восторге от поста певицы - они написали Мише массу комментариев, назвав маму с сыном "лапочками" и настоящими "ми-ми-ми".

Напомним, что Миша Романова продемонстрировала стильный образ, который стоит повторить на Новый год. Шикарные макияж и укладка вместе с нарядом сделают свою обладательницу просто неотразимой на любой вечеринке.