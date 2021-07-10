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Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание

Новина українською →
Суббота 10 июля 2021 11:34
Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Styler

Лилия Ребрик недавно повредила ногу, поэтому ведущей пришлось немного сбавить привычный ритм жизни, но зато освободившееся время она решила посвятить самым близким и любимым – семье. Она буквально забросала сеть снимками с мужем Андреем Диким и дочками – Дианой и Полиной. И вот, семейную атмосферу фотоблога теледивы разбавила модная фотосессия, а насоящим сюрпризом стал пикантный образ звезды.

Так, в честь Дня моды Лилия показала в Instagram стильный и дерзкий фотосет, ради которого примеряла несколько диаметрально противоположных образов.

Белоснежный брючный лекий летний костюм с трендовым пиджаком-оверсайз, шелковая молочная майка на тонких брительках подчеркнули нежноть и чувственность летнего лука телезвезды. Второй образ – полная противоположность предыдущему.

Ведущая надела амарантовое платье-пиджак свободного кроя и зафиксировала его кожаным широким поясом на талии. Она дополнила смелый лук черным корсетом, подчеркнувшим роскошный бюст ведущей, и сетчатыми колготками с классичекими туфлями на шпильке.

Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание

Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание

Лилия показала два абсолютно разных лука (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия решила поинтересоватья у подписчиков, где они чаще всего покупают вещи и одежду каких брендов и производителй предпочитают. Не секрет, что сама теледива обожает аутфиты украинских дизайнеров и даже тесно сотрудничает в коллаборации с некоторыми из них.

"Я останнім часом просто маньячка у виборі одягу від українських виробників. Вже кілька років я їхня палка прихильниця. Я реально у захваті від багатьох наших дизайнерів! На більшості фото в інстаграм - я у костюмах і платтях саме made in Ukraine!" - звявила ведущая.

Главный модный девиз Лилии – лишь бы было удобно и ей нравилось. Тем более современная мода настолько демократична, что позволяет с легкостью следовать этому правилу и не прогадать!

Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание

Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание

Просто маньячка: игривая Ребрик в корсете и колготках в сетку сделала внезапное признание

Лилия дала модные советы на каждый день (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая дала модницам парочку советов из личного опыта, которые способны выручить в любой ситуации.

"Якщо не знаєте що вдягнути- вдягайте чорно-білий варіант. Це завжди стильно і завжди така "база" має бути в гардеробі.

Якщо сумніваєтесь: вдягати ту чи іншу прикрасу чи ні- краще ны. Баз прикрас - це завжди sexy. Ви- і є сама прикраса. Завжди пам’ятайте про це.

Ну і якщо зовсім не готові до заходу, а маєте там бути: пам’ятайте, ви - унікальна в тому в чому ви є. І хтозна, можливо завтра всі так ходитимуть і ви заведете новий тренд", - порассуждала Лилия.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик очаровала атмосферными снимками , сделанными в особый день в году.

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Лилия Ребрик
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