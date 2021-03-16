Просто огонь! Дерзкая Никитюк в крошечном топе и лосинах свела с ума стройными формами

Леся Никитюк недавно вернулась из Стамбула, где ей провели полное обследование организма. Ведущая порадовала новостями – у нее все хорошо и здоровье отменное. Конечно же, не обошлось без красочных фотосетов у Босфора и на фоне местных достопримечательностей. Верунувшись домой, Леди Ле продолжила радовать поклонников и показала дерзкое фото в пикантном аутфите.

Она расположиласт на диване с полотенцем а голове. На Лесе – крошечный черным топ и кожаные лосины. В таком наряде легко рассмотреть стройные формы телезвездыи ее плоский животик. Леди Ле предпочла легкий макияж с перламутровым блеском на губах и в качестве аксессуаров предпочла широкие золотые серги-кольца.

"....трошки дерзості, а то шось останнім часом я дуже світла і гарна дівчинка в інстаграм", - оставила объяснение к горячему фото Леся.

Леся поделилась дерзким фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили ее смелый лук и обрушили на Леди Ле цунами искренних комплиментов, а также начали выпытывать у не секрет стройности.