Просто огонь: Надя Дорофеева поделилась чувственным видео с мужем Дантесом

Надя Дорофеева не так давно представила дебютную сольную видеработу на песню Gorit. Трек уже поднялся в топы разных чартов, так что старания певицы прошли не зря.

Певица призналась, что первые шаги в сольной карьере даются ей нелегко, но все это время у Нади есть надежная поддержка в лице ее не менее талантливого мужа - Владимира Дантеса.

На этот раз певица показала, как они с супругом расслабляются. В чувственном видео, которым Дорофеева поделилась, пара танцует, страстно обнимается и целуется. Фанаты назвали ролик "просто огнем" и порадовались, что в шоу-бизнесе есть место настоящим, искренним и глубоким, чувствам.

Надя Дорофеева с мужем (instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Вы такие милашки", "Любим вас!", "Ой, какие вы красивые", "Лучшие", "Огонь", - написали фанаты, растрогавшись от такой страсти и проявления чувств на публике.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос и превратилась в блондинку. Видимо, тогда певица решила, что новая сольная карьера требует смены стиля, Надя поделилась снимком, на котором от всем знакомой шатенки не осталось и следа.