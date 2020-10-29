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Приступ нежности: Лилия Ребрик покорила фанатов трогательным снимком взрослой дочери

Новина українською → Четверг 29 октября 2020 18:08
Приступ нежности: Лилия Ребрик покорила фанатов трогательным снимком взрослой дочери Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведущая умилила нежным снимком

Лилия Ребрик обожает умилять своих поклонников фотографиями своей "дикой семейки". Так на днях ведущая поделилась трогательным романтичным фото с любимым мужем Андреем Диким, пара вместе выполнила свой гражданский долг - проголосовала. На фото пара нежно прижимается друг к другу, Лилия сидит на пассажирском кресле, а Андрей - за рулем.

На этот раз в своем микроблоге Лилия показала снимок с любимой дочуркой Дианой. Ребрик одета в белую шубку, а малышка в белую куртку, ведущая обнимает крошку сзади, хотя в подписи ведущая подчеркивает, что Диана - уже совсем не крошка.

Приступ нежности: Лилия Ребрик покорила фанатов трогательным снимком взрослой дочериЛилия Ребрик и дочка Диана - одно лицо (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Напад ніжності. Яка в мене вже доросла дочка. Інколи навіть не віриться... #щастяє Обіймайтеся", - сделала Лилия трогательную подпись.

"Красивая и талантливая у вас доця", "Так, дітки ростуть ,а ми за ними не встигаємо", "Ну вы, девчонки, прелесть", - порадовались фолловеры вместе с мамой Лилией.

Напомним, что мама двоих дочурок Лилия Ребрик всегда держит себя в отличной форме. Поклонники ведущей не устают восхищаться фигурой своего кумира. Недавно Лилия показала идеальные формы в ярко-синем вязаном спортивном костюме с завязочками. Расклешенные рукава и стильный шарф в тон всему наряду дополнили образ. Из обуви ведущая выбрала белые кроссовки.

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