Просто прелесть: Санта Димопулос умилила поклонников звонким смехом своей малышки в Дубае

Санта Димопулос, как и Юлия Санина с Джамалой, улетели из Украины в теплые страны, перезаряжаться и "выдыхать". Только Санта, в отличие от своих коллег, выбрала другое направление, Дубай.

Звезда уже успела поделиться лайфхаками, как "сбежать" в теплые края. А еще порадовалась, что ей больше не надо ехать ни на какую тренировку, прямого эфира не будет, а нервное напряжение закончилось.

"Да, я в Дубае! С мужем и моей малышкой! Как долго я мечтала об этом!", - написала Димопулос.

Санта рассказала, что улететь сейчас легко, несмотря на пандемию коронавируса. Перед вылетом нужно сдать все тесты, по прилету в обязательном порядке все прибывшие снова сдают тест. Также она добавила, что перелет прошел "без напряга".

Димопулос рассказала, что в Дубае не заставляют носить маски. По крайней мере, в отеле, где они остановились, на ношении масок персонал не настаивает, так что от них семейство тоже отдыхает.

Также победительница "Танцев со звездами" "пожаловалась", что шведского стола нет и все нужно заказывать по меню, которое очень урезали, добавив, что отель "экономит, как может". Под конец истории Димопулос также добавила, что людей вокруг немного.

Еще, чтобы восхитить инста-мамочек, которые просто обожают комментировать детский контент, Димопулос показала, как ее дочь Софья заливается смехом - видимо, ребенку нравится Дубай. Фолловеры назвали ее "прелестью".

Димопулос в Дубае с семьей (фото, видео: instagram.com/santadimopulos/)

Напомним, Илона Гвоздева призналась, что рада победе Санты Димопулос в Танцах со звездами, но лично она считает победителем совершенно другую участницу.