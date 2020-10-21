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Просто шикарная: Оля Полякова восхитила сеть селфи в стиле женщины-вамп

Новина українською → Среда 21 октября 2020 11:42
Просто шикарная: Оля Полякова восхитила сеть селфи в стиле женщины-вамп Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic/)
Автор: Lite

Певица поделилась шикарным селфи

Оля Полякова, которая недавно устроила скандал в прямом эфире, на этот раз порадовала поклонников шикарным селфи в своем Instagram. Звезда запостила фото и поинтересовалась у фолловеров, какие обновления они хотели бы видеть на страничке звезды.

"Давно в ленте селфи не было.. что постить? Фото в купальнике, стритлуки, селфи, или профессиональные?", - написала звезда. Пока поклонники выбирают свой вариант, Полякова начала с селфи.

Просто шикарная: Оля Полякова восхитила сеть селфи в стиле женщины-вампОля Полякова порадовала поклонников стильным селфи (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

На фото у артистки шикарный макияж в стиле женщины-вамп: красные губы, стрелки на глазах, томные ресницы, подведенные брови. Легкая голливудская волна на волосах прекрасно дополняет образ.

Поклонники остались довольны выбором певицы запостить селфи и тут же засыпали певицу восторженными комплиментами: "Солнце, твоя красота не имеет границ, это как книга с миллионом страниц", "Оля вы красивая такая", "Просто шикарно! Восхищаюсь Вами!", "Умница и красавица!", "Любой образ и любое фото, а лучше – все сразу".

Напомним, что участница шоу "Танцы со звездами", хореограф Илона Гвоздева заявила, что никогда не снимется обнаженной, потому что она не Оля Полякова.

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