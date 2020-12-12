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Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Новина українською → Суббота 12 декабря 2020 14:34
Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном Юлия Санина с сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Ольвия Агаркова

Юлия Санина после напряженного суперфинала "Танцев со звездами 2020" решила немного расслабиться и отдохнуть физически и морально, поэтому отправилась с мужем и сыном в солнечный Египет. Певица захотела произвести полную перезагрузку и отвлечься от насущных дел и проблем, и с головой окунулась в райский отдых. Она публиковала в Instagram порцию новых фото из живописного места.

Юлия с 5-летним сыном Даней покаталась на огромных качелях, установленных прямо в море. На вопросы поклонников, где можно отыскать такую красивую локацию, певица ответила, что семья отдохнула на Оранжевом острове в Хургаде. Мама и мальчик выглядят счастливыми и наслаждаются неповторимыми моментами.

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Юлия Санина с сыном покаталась на необычных качелях (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Поклонники не сдержали восторженных откликов.

  • Очень красиво
  • Когда смотрю на Ваши фото – словно сама греюсь на солнышке
  • О, Боже! Как волшебно! Если в таком прекрасном месте появится вдохновение, то неудивительно
  • Как круто! Какие классные
  • Прекрасная семья
  • Какие красивые
  • Обалдеть, сказка
  • Невероятно красиво

Также Юлия с мужем Валом и сыночком посетила местный океанариум, де насладилась видом морских обитателей подводного царства. Она надела удобные шорты-бермуды и пеструю футболку, а также удобную обувь.

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Юлия Санина с сыном побывала в океанариуме (фото: instagram.com/the_hardkiss)

"Я могу показать тебе весь мир", - подписала Юлия зрелищное фото с сыном на фоне огромного аквариума с синей атмосферной подсветкой.

Просто сказка: счастливая Санина в купальнике очаровала райским фотосетом с сыном

Юлия Санина поделилась атмосферным фото из океанариума (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, что ранее Юлия Санина призналась, почему на самом деле отказалась от кубка победителя проекта "Танцы со звездами" из рук Санты Димопулос.

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