Просто и стильно: 54-летняя Сальма Хайек в облегающем наряде восхитила точеной фигурой

В этот раз она сделала сдержанный образ для ужина в кругу родных. Фото она посвятила родной стране.

"Думая о моей прекрасной и любимой Мексике", - написала актриса, позируя на фото с красноречиво раскинутыми руками и счастливой улыбкой. Пост она сделала в честь Синко де Майо (исп. Cinco de mayo - пятое мая) - национального праздника Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862 г.

Сальма Хайек - отличная хозяйка (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма выбрала для ужина лаконичный образ, который подчеркнул ее роскошную фигуру. Черный джемпер и облегающая юбка в темных оттенках - лучший вариант, когда нужно выглядеть стильно и сдержанно. Крупные бусы на ее шее напомнили четки, что придало наряду символичную нотку.

Шоколадного оттенка волосы знойная кинодива распустила по плечам и сделала макияж с яркими губами. Выглядела Сальма, как всегда, бесподобно, за что получила массу похвал от армии фанатов.