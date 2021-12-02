Простые истины: топ-5 золотых правил зимнего ухода от косметолога

В холодное время года коже требуется особый уход, который кардинально отличается от весенне-летнего.

1.Пересмотрите свой уход

Осенью мы меняем летний плащ на пальто, зимой переодеваемся в теплый пуховик. Точно так же необходимо и корректировать свой уход. С наступлением холодов у кожи могут появиться новые проблемы и задачи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сухость, стянутость, шелушения, желание напитать кожу, дать ей больше увлажнения. Соответственно, уход будет выстраивать, учитывая эти изменения.



2.Одна из главных задач зимнего ухода - защитить кожу зимой от низких температур, холодных ветров, метелей и прочих погодных особенностей.

Выходя на улицу, мы защищаем наше тело от холода: надеваем пуховики, теплую обувь, шапки, перчатки. А кожу лица оставляем открытой. Она принимает на себя все удары зимы. Поэтому кожу мы будем защищать кремом.



3. Зимний обязательный уход выглядит так:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ежедневная база: умывалка - тоник - крем для век - крем для лица

Раз в неделю: пилинг + маска

2-ой раз в неделю: маска

4. Сыворотка

Сыворотка - не обязательный, но очень желательный продукт ухода. Будет здорово, если вы добавите ее в уход. Сыворотка результативно и целенаправленно работает с какой-то узкой задачей. Если вы чувствуете, что коже мало увлажнения - подключите интенсивно-увлажняющую сыворотку.

Сыворотку наносим после тоника. Даем ей впитаться 2-3 минуты. Затем закрываем её кремом для лица.



5.Состав и текстуры зимних средств также будет отличаться

Зима - идеальное время для кислот, ретинола, химических пилингов. Но принимать решении об их включении в уход должен специалист. Никакого самоназначения. Также зимой мы переходим на более плотные текстуры.