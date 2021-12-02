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Простые истины: топ-5 золотых правил зимнего ухода от косметолога

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Четверг 02 декабря 2021 08:38
Простые истины: топ-5 золотых правил зимнего ухода от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

В холодное время года коже требуется особый уход, который кардинально отличается от весенне-летнего.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram озвучила основные правила сезонного ухода за лицом.

1.Пересмотрите свой уход

Осенью мы меняем летний плащ на пальто, зимой переодеваемся в теплый пуховик. Точно так же необходимо и корректировать свой уход. С наступлением холодов у кожи могут появиться новые проблемы и задачи.

Простые истины: топ-5 золотых правил зимнего ухода от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сухость, стянутость, шелушения, желание напитать кожу, дать ей больше увлажнения. Соответственно, уход будет выстраивать, учитывая эти изменения.

2.Одна из главных задач зимнего ухода - защитить кожу зимой от низких температур, холодных ветров, метелей и прочих погодных особенностей.

Выходя на улицу, мы защищаем наше тело от холода: надеваем пуховики, теплую обувь, шапки, перчатки. А кожу лица оставляем открытой. Она принимает на себя все удары зимы. Поэтому кожу мы будем защищать кремом.

3. Зимний обязательный уход выглядит так:

Простые истины: топ-5 золотых правил зимнего ухода от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Ежедневная база: умывалка - тоник - крем для век - крем для лица
  • Раз в неделю: пилинг + маска
  • 2-ой раз в неделю: маска

4. Сыворотка

Сыворотка - не обязательный, но очень желательный продукт ухода. Будет здорово, если вы добавите ее в уход. Сыворотка результативно и целенаправленно работает с какой-то узкой задачей. Если вы чувствуете, что коже мало увлажнения - подключите интенсивно-увлажняющую сыворотку.

Сыворотку наносим после тоника. Даем ей впитаться 2-3 минуты. Затем закрываем её кремом для лица.

5.Состав и текстуры зимних средств также будет отличаться

Зима - идеальное время для кислот, ретинола, химических пилингов. Но принимать решении об их включении в уход должен специалист. Никакого самоназначения. Также зимой мы переходим на более плотные текстуры.

Напомним, что ранее косметолог Евгения Седина рассказала, как правильно подобрать маску для лица.

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косметология Уход за лицом Уход за кожей
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