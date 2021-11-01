Проявление инстинктов: Огневич ошарашила личным признанием и удивила экс-участника "Холостячки 2"

Седьмой выпуск реалити "Холостячка 2" ознаменовался романтикой и конфликтами между участниками, а Злате Огневич непросто далось решение попрощаться с "принцем на белом коне" – стоматологом Романом Васильевым. Она даже назвала крайнюю Церемонию Роз – церемонией слез. Но певица двигается дальше и ищет того самого, а пока делится с поклонниками мыслями о личном.

Злата отметила,что на написание поста ее натолкнули блогеры, делающие различные магические расклады на картах и эзотерические прогнозы на "Холостячку 2".

"Какое-то время я была религиозной (детство и школьные годы), затем - глубокой атеисткой, после случился ряд событий и я окончательно поняла, что мне близко", - рассказала о личных трансформациях певица.

Злата Огневич высказалась на извечную тему (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Я не верю в карты Таро, всевозможные расклады, порчи/привороты, нумерологию. Я не хожу в церковь, хотя очень люблю есть паску на праздник и видеть счастливые лица (не от вина, а просто - от радости). Свои сны расцениваю как диалог с подсознанием и проявление инстинктов, в том числе - самосохранения. Так как наше подсознание знает гораздо больше ответов, чем мы думаем", - рассказала артистка.

Злата подчеркнула, что верит в науку и современные технологии, в ученых, которые стоят на пороге открытий и работают в лабораториях или осваивают космос . Она убеждена, что каждый человек сам творец своей судьбы, и способен создавать ее благодаря собственным мыслям и убеждениям.



Злата верит в силу мысли и убеждений (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Каждый из нас способен творить чудеса. Своим выбором, поведением, жизненными ценностями и настоящими поступками. Я верю, что сила мысли способна поднимать нас и вести дальше, но и эта же сила мысли может привести к глубоким болезням. Мыслей человека достаточно, чтобы улучшить качество жизни, воплотить цели и быть полноправным хозяином своей жизни!" – подытожмла Злата.

Также в комментариях под постом она добавила, что ранее действительно обращалась к тарологам, но сейчас ее мировоззрение кардинально изменилось, а для работы с бессознательным достаточно обратиться к хорошему психотерапевту.

Злата взбудоражила сеть рассуждениями на тему веры и эзотерики (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Под постом Златы отметился экс-участник "Холостячки 2" Винченцо Дулепа. Он заявил, что полностью разделяет взгляды певицы. "Разделяю и поддерживаю! Вот прям точь-в –точь. Удивлен", - признался он. "Спасибо", - отреагировала звезда.

Но не все разделили взгляды певицы и комментарии под ее постом превратились в настоящую дискуссию.