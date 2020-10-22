Прожарьте меня: Владимир Остапчук нашел оригинальный способ поладить с хейтерами

Ведущему надоели хейтерские нападки

Владимир Остапчук, который недавно женился во второй раз и сейчас отдыхает со своей новоиспеченной женой в Турции, похоже, устал от хейта в свою сторону. Ведущий придумал способ примирения с недоброжелателями, он предложил... придумать о нем шутку и даже пообещал заплатить самому остроумному шутнику.

Владимир Остапчук решил повеселиться (фото: instagram.com/vova_ostapchuk/)

"Мой пост для хейтеров. Ребятки, касатики, хомячки мои, хейтеры, спасибо вам огромное! Вы так мне помогаете в жизни, вы даже не представляете!

Если бы я каждый раз слушал ваши "советы", принимал близко к сердцу "ничего не получится", "та куда тебе", "ой, та кто он, такой-сякой", я бы до сих пор был преподом иностранных языков в УНУСе (это реальный ВУЗ в Умани), хотя моя мама точно была бы довольна. И поэтому я хочу, чтобы вы все вместе "прожарили" Остапчука. Напиши шутку про меня (не просто - "ты г@вно", а именно шутку) и получи 100 $!", - написал ведущий свои условия злостным подписчикам и даже привел пример, а еще уточнил, что быть хейтером, чтобі принять участие в "жарке", - вовсе необязательно.

Поклонники тут же стали писать свои шутки про любимого ведущего в секции комментариев.

Напомним, что Владимир с радостью делится фото и видео с недавно прошедшей свадьбы и не скрывает, что не может поверить собственному счастью.