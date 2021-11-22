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В прозрачном белье и с крыльями: "ангел" Дорофеева свела с ума чувственной смелостью

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 11:51
В прозрачном белье и с крыльями: "ангел" Дорофеева свела с ума чувственной смелостью Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева неустанно работает и радует своих поклонников. Недавно певица вернулась из Египта, где перед концертом слегла с отравлением – мероприятие пришлось перенести. Но артистка, к радости поклонников, быстро поправилась и вернулась к плодотворной работе. Она приняла участие в записи концерта "Вечер премьер с Катей Осадчей" и покорила появлением в неожиданном образе.

В личном Instagram-аккаунте звезда запостила фото и видео, которые позволили рассмотреть "ангельский" лук в деталях.

Надя облачилась в кружевной прозрачный корсет с подвязками оттенка шампань, скомпоновала его ассиметричной юбкой-мини, надела на руки ажурные длинные митенки и главной деталью образа стали огромные пушистые крылья за спиной.

Отдельно стоит выделить макияж Нади и яркие акценты ее лука. Скульптурное лицо с темными губами, выразительные глаза с нежным макияжем и маленькими сухоцветами на веках. Также цветы были закреплены пластыре на щеке певицы и чуть выше колена, небольшие бутоны были в волосах, придавая образу Нади особой трогательности.

"Ничего святого", – оставила провокационную подпись под кадрами Надя. "Оставляй этот мейк навсегда", – попросил жену под фото и видео Владимир Дантес.

В прозрачном белье и с крыльями: &quot;ангел&quot; Дорофеева свела с ума чувственной смелостью

Надя Дорофеева покорила "ангельским" образом (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

В комментариях поклонники Нади не смогли сдержать эмоций – они пришли в восторг от одновременно смелого и нежного лука звезды, который успели рассмотреть в мельчайших деталях.

  • Красиво очень
  • Богиня
  • Наш ангел, наша любимая принцесса
  • Не могу оторвать глаз от такой красоты
  • Надя, этот образ напомнил мне фею из мультика
  • Очень красивый наряд и макияж кайф
  • Произведение искусства
  • Образ шикарен
  • Ну как можно быть такой идеальной и сильно красивой?

Напомним, что ранее Надя Дорофеева призналась в своих комплексах.

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Надя Дорофеева
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