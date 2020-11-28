В прозрачном платье и кожаных ботфортах: соблазнительная Каменских восхитила жарким образом

Певица поделилась горячим фотосетом в образах из новой видеоработы

Настя Каменских, наконец-то, представила долгожданный клип на интимную песню-признание Vibe, в котором снялась вместе с любимым мужем Потапом. Певица сменила сразу несколько впечатляющих соблазнительных образов и обожгла поклонников нежностью и страстью, обнажив душу. Менее, чем за сутки видео собрало около 980 000 просмотров на YouTube и лестных комментариев. Настя поблагодарила фанов за высокую оценку ее творчества и опубликовала в Instagram горячие фотосеты в образах из клипа.

Звезда запечатлена в длинном серебряном прозрачном вечернем платье с экстремальным разрезом до бедра и кожаных высоких ботфортах-чулках. На верх она набросила косуху. Сквозь тонкую светящуюся ткань наряда можно рассмотреть ее волнительные изгибы. Прическа – давно полюбившиеся поклонникам мелкие кудри, которые образовали густую объемную копну.

Настя Каменских с прозрачном платье показала соблазнительные формы (фото: instagram.com/kamenskux)

"В Vibe я полностью открылась вам и рассказала свою историю", – призналась звезда и поблагодарила всех, кто оценил ее душевное песенное признание.

На других кадрах Настя демонстрирует более соблазнительный и откровенный образ. Блестящее мини без бретелей, уложенные в крупные локоны волосы, босоножки на шпильке с тонкими ремешками, украшенными камнями – эффектный образ подкреплен не менее соблазнительными и томными позами. Место съемки – полутемная комната, что добавляет и без того пикантными фото особый шарм.

Настя продемонстрировала горячий образ из нового видео на песню Vibe (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских показала эффектный лук в прозрачном топе и кожаных шортиках.