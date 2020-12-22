В прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфите

Эшли Грэм не устает удивлять сеть своими стильными образами. Модель показала, что зимой она также не намерена отказываться от соблазнительных вещей. Новый аутфит пышнотелой модели составили костюм оттенка хаки: длинная куртка и брюки с накладными карманами в духе сафари. А пикантную нотку луку придала полупрозрачная блуза, под которой проглядывалось черное нижнее белье и пышные формы американской модели. Завершали наряд ботинки на низком ходу.

Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли выложила в сеть сразу несколько фото с разных ракурсов, чтобы показать себя со всех сторон. Она играет посреди своего двора в снежки, веселится и принимает соблазнительные позы. Легкий макияж и простая укладка с распущенными волосами сделали образ красавицы стильным и свежим.

Жизнерадостный пост она подписала, используя зимние символы снеговичка, снежинки и елки. Позитивные и весьма соблазнительные кадры, как всегда, собрали максимум комплиментов. Фанаты признаются, что Эшли для них самая красивая на планете. И что они мечтают уметь так себя принимать.

Ранее мы писали, что Эшли продемонстрировала быстрый макияж для зимних вечеринок.