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В прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфите

Новина українською → Вторник 22 декабря 2020 17:27
В прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфите Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм не устает удивлять сеть своими стильными образами. Модель показала, что зимой она также не намерена отказываться от соблазнительных вещей. Новый аутфит пышнотелой модели составили костюм оттенка хаки: длинная куртка и брюки с накладными карманами в духе сафари. А пикантную нотку луку придала полупрозрачная блуза, под которой проглядывалось черное нижнее белье и пышные формы американской модели. Завершали наряд ботинки на низком ходу.

В прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфитеВ прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфитеВ прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфитеВ прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфитеВ прозрачной блузе и брюках хаки: Эшли Грэм блеснула пышными формами в дерзком зимнем аутфитеЭшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли выложила в сеть сразу несколько фото с разных ракурсов, чтобы показать себя со всех сторон. Она играет посреди своего двора в снежки, веселится и принимает соблазнительные позы. Легкий макияж и простая укладка с распущенными волосами сделали образ красавицы стильным и свежим.

Жизнерадостный пост она подписала, используя зимние символы снеговичка, снежинки и елки. Позитивные и весьма соблазнительные кадры, как всегда, собрали максимум комплиментов. Фанаты признаются, что Эшли для них самая красивая на планете. И что они мечтают уметь так себя принимать.

Ранее мы писали, что Эшли продемонстрировала быстрый макияж для зимних вечеринок.

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