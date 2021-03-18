В прозрачной блузке и экстрамини: дерзкая Каменских в розовом Кадиллаке устроила парад смелых нарядов

Настя Каменских презентовала клип на успевший набрать популярности новый хит "Девочки Рулят ". Видео снимали больше суток, сама певица признавалась, что решилась ради новой работы на бьюти-эксперимент и нарастила очень длинные ногти, но походить с таким маникюром ее хватило лишь 4 дня. Теперь Настя показала полностью клип на зажигательный трек и предстала на экране в смелых образах.

В клипе Настя сменила сразу несколько ярких и запоминающихся образов. Она предстала в спортивном луке – свободной голубой футболке и серебряных велосипедках. В авто артистка восседает в более смелом аутфите – полностью прозрачная водолазка и лаковые трендовые брюки. Также Настю можно увидеть в пикантном мини и гетрах. В "салон красоты" она отправилась в бирюзовом луке – платье в бельевом стиле, прозрачная фатиновая накидка-халат с перьями и лодочки.

Настя призналась, что в видео она хотела создать атмосферу "женской банды", "девичьей тусовки", "вселенной девочек".

"У нас получилось сопоставить две радикально разные концепции - женский мир в розовых тонах в сочетании с дерзким и самоуверенным поведением девочек в кадре. В результате мы сняли женский манифест 2021 года и крутой вайб для всех девушек", - похвасталась результатами звезда.

Настя показала сочные образы из 2000-х (фото: пресс-служба певицы)

К слову, специально для клипа за 2 дня до съемок в павильон доставили розовый Кадиллак. "Под заказ в мастерской для одного кадра мы делали кран, который позволял нам проехать в окно и мог создать вращения, которые видим в клипе", - раскрыла секрет зрелищного кадра певица.

В клипе Насти снялись ее звездные подружки - Леся Никитюк, Даша Астафьева, дизайнер Анна Завгородняя и блогер-миллионник Таня Парфильева.

Яркие девушки словно сошли с обложек модных журналов начала 2000-х. Они красовались в кадре в трендовых цветах, дерзких мини, на каблуках и с пышными прическами, которые вновь вошли в моду.

Настя Каменских показала "вселенную девчонок" в новом клипе