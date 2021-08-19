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"Прямо на кровати": соблазнительный экс-"НеАнгел" Виктория в бикини дала ценный совет

Новина українською →
Албания, Четверг 19 августа 2021 16:44
"Прямо на кровати": соблазнительный экс-"НеАнгел" Виктория в бикини дала ценный совет Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Styler

Экс-участница дуэта НеАнгелы, а сейчас сольная певица Виктория Смеюха отдыхает в солнечной Албании. Она то и дело выгуливает купальники, которые позволяют поклонникам в деталях оценить ее идеальные формы. Артистка с удовольствием делится новыми снимками из отпуска, а также собственными мыслями и жизненными выводами, которые близки каждому.

На новых пляжных кадрах в Instagram Виктория запечатлена в молочном бондо, подчеркнувшем ее точеную фигуру.

Она дополнила расслабленный пляжный образ широкополой шляпой. Девушка предпочла обойтись без макияжа.

"Просыпаясь утром, потянитесь и улыбнитесь и прямо в кровати подумайте, кому вы сегодня благодарны, кто делает Вас и вашу жизнь лучшей!" - дала ценный совет для позитивного настроя на весь день певица.

&quot;Прямо на кровати&quot;: соблазнительный экс-&quot;НеАнгел&quot; Виктория в бикини дала ценный совет

&quot;Прямо на кровати&quot;: соблазнительный экс-&quot;НеАнгел&quot; Виктория в бикини дала ценный совет

&quot;Прямо на кровати&quot;: соблазнительный экс-&quot;НеАнгел&quot; Виктория в бикини дала ценный совет

Виктория Смеюха в бикини показала точеную фигуру (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я заметила, что люди более расположены общаться и пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи и благодарить за них. И это совершенно не зависит от конкретных обстоятельств. Такие простые, но искренние, шаги делают вас гораздо более привлекательными в глазах других и расширяют ваши перспективы", - заверила Вика.

"Уже доказано, что благодарность нас меняет даже на биохимическом уровне, улучшая работу гормональной системы. А гормоны - это то, что определяет наше все - и самочувствие, и внешний вид и т.д", - привела неоспоримые доводы девушка.

&quot;Прямо на кровати&quot;: соблазнительный экс-&quot;НеАнгел&quot; Виктория в бикини дала ценный совет

Виктория Смеюха поделилась горячими кадрами из Албании (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники поддержали Викторию в ее убеждениях и взглядах, а также не удержались и засыпали комплиментами.

  • Волшебная
  • Красотулька
  • Шикарная
  • Вы очаровательны
  • Прелестна, красивенная
  • Милашка, секси, обворожительная!
  • Красавица, красивая женщина. Виктория, вы прекрасно выглядите
  • Фигура – гитара
  • Хороша, ай да хороша! Куда женихи смотрят?
  • Вика, ты просто богиня

Напомним, что ранее Слава Каминская и Виктория Смеюха показали свою теплую встречу после 15 лет совместной работы в одной группе.

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