Прятал свой талант: 50-летний Горбунов впервые выступил на "Танцах со звездами" и вызвал фурор

Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" закружил Надежду Мейхер в квикстепе

"Танцы со звездами" в полуфинале впервые вывели на паркет ведущих шоу. Для 50-летнего Юрия Горбунова танец стал дебютом на проекте. И телеведущий не разочаровал зрителя, показав, что он в отличной форме.

Горбунов присоединился к паре Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Они станцевали квикстеп в юмористическом номере под песню "В небі канареєчка літає"з из к/ф "За двома зайцями".

Экс-"ВИА Гра" перевоплотилась в образ Прони Прокоповны, и ее пытались соблазнить сразу два Голохвастова - партнер Кирилл Васюк и Юрий Горбунов.

Героиня Мейхер растерялась, увидев, что у нее сразу два ухажера. Причем герой Горбунова не стесняясь, положил руку партнерше ниже талии.

В конце номера партнеры даже "подрались" за Надежду Мейхер.

Юрий Горбунов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube/Танці з зірками)

В комментариях к видео фаны шоу высказывают массу комплиментов, как номеру, так и скрытым талантам Горбунова:

"Брависсимо! Шикарнейший танец. Море удовольствия от номера. Юрий Горбунов оказывается еще тот танцор. Скромно скрывал такой талант.

Если Горбунов танцует, ради этого только стоило смотреть танцы.

Дякую за чудовий настрій! Акторська гра на найвищому рівні, все було атмосферно! Юра куди краще станцював, ніж Вишняков минулого ефіру!

Горбунову - браво! Не очікувала від Юри такої легкості в танці.

Номер классный! Горбунов оказывается танцор!"

Напомним, что в полуфинале "Танцев со звездами" участвовали три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов. Судьи решили, что все три пары пройдут в суперфинал.

Отметим, что танец Тины Кароль, которая вышла впервые за 15 лет на паркет "Танцев со звездами", вызвал невероятный шквал восторга. Певица и ведущая присоединилась к паре Юлии Саниной и Димы Жука, затмив всех участниц.