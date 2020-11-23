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Прятал свой талант: 50-летний Горбунов впервые выступил на "Танцах со звездами" и вызвал фурор

Новина українською → Понедельник 23 ноября 2020 10:50
Прятал свой талант: 50-летний Горбунов впервые выступил на "Танцах со звездами" и вызвал фурор Юрий Горбунов и Надежда Мейхер (скрин видео)
Автор: Светлана Мащенко

Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" закружил Надежду Мейхер в квикстепе

"Танцы со звездами" в полуфинале впервые вывели на паркет ведущих шоу. Для 50-летнего Юрия Горбунова танец стал дебютом на проекте. И телеведущий не разочаровал зрителя, показав, что он в отличной форме.

Горбунов присоединился к паре Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Они станцевали квикстеп в юмористическом номере под песню "В небі канареєчка літає"з из к/ф "За двома зайцями".

Экс-"ВИА Гра" перевоплотилась в образ Прони Прокоповны, и ее пытались соблазнить сразу два Голохвастова - партнер Кирилл Васюк и Юрий Горбунов.

Героиня Мейхер растерялась, увидев, что у нее сразу два ухажера. Причем герой Горбунова не стесняясь, положил руку партнерше ниже талии.

В конце номера партнеры даже "подрались" за Надежду Мейхер.

Юрий Горбунов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube/Танці з зірками)

В комментариях к видео фаны шоу высказывают массу комплиментов, как номеру, так и скрытым талантам Горбунова:

  • "Брависсимо! Шикарнейший танец. Море удовольствия от номера. Юрий Горбунов оказывается еще тот танцор. Скромно скрывал такой талант.
  • Если Горбунов танцует, ради этого только стоило смотреть танцы.
  • Дякую за чудовий настрій! Акторська гра на найвищому рівні, все було атмосферно! Юра куди краще станцював, ніж Вишняков минулого ефіру!
  • Горбунову - браво! Не очікувала від Юри такої легкості в танці.
  • Номер классный! Горбунов оказывается танцор!"

Напомним, что в полуфинале "Танцев со звездами" участвовали три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов. Судьи решили, что все три пары пройдут в суперфинал.

Отметим, что танец Тины Кароль, которая вышла впервые за 15 лет на паркет "Танцев со звездами", вызвал невероятный шквал восторга. Певица и ведущая присоединилась к паре Юлии Саниной и Димы Жука, затмив всех участниц.

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