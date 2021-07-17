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Мой птенчик: жена Павлика растрогала нежным фото на отдыхе с сыном

Новина українською →
Мукачево, Суббота 17 июля 2021 15:21
Мой птенчик: жена Павлика растрогала нежным фото на отдыхе с сыном Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

27-летняя жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова растрогала сеть нежным фото с новорожденным сыном Мишей, который появился на свет 15 июня. Сейчас она с малышом и своей мамой отдыхает на Закарпатье, где и сделала милый снимок.

Трепетный кадр с сыночком молодая мама разместила у себя в Instagram.

Екатерина позировала на фоне зеленого сада в светлых брюках и накидке с цвеочным принтом, а также очаровательной шляпке. На руках девушка держит маленького Михаила и нежно прижимает его к себе, счастливо улыбаясь.

"Мой птенчик в Мукачево. Мой маленький путешественник", - подписала милый снимок Репяхова.

Мой птенчик: жена Павлика растрогала нежным фото на отдыхе с сыном

Екатерина Репяхова умилила нежным кадром с месячным сыном (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что жена Павлика еще до родов решила, что через месяц после рождения ребенка отправится с ним в путешествие по Украине - таким образом она хочет избежать послеродовой депрессии.

Пользователи сети желают Кате хорошего отдыха и отмечают, что малыш Миша уже заметно подрос.

  • Катюшка, спокойного отдыха
  • Катюша, такое Счастье у Вас в руках, целая вселенная
  • Материнство вам к лицу
  • Такие милые
  • Хорошего вам отдыха
  • Здоровья вам
  • О, як Михасик підріс!
  • Как подрос
  • Катюша, вам личить материнство
  • Катя, прекрасного вам отдыха!
  • Щастячка Вам

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о первом месяце сыночка Михаила и его достижениях.

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