Мой птенчик: жена Павлика растрогала нежным фото на отдыхе с сыном
27-летняя жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова растрогала сеть нежным фото с новорожденным сыном Мишей, который появился на свет 15 июня. Сейчас она с малышом и своей мамой отдыхает на Закарпатье, где и сделала милый снимок.
Трепетный кадр с сыночком молодая мама разместила у себя в Instagram.
Екатерина позировала на фоне зеленого сада в светлых брюках и накидке с цвеочным принтом, а также очаровательной шляпке. На руках девушка держит маленького Михаила и нежно прижимает его к себе, счастливо улыбаясь.
"Мой птенчик в Мукачево. Мой маленький путешественник", - подписала милый снимок Репяхова.
Екатерина Репяхова умилила нежным кадром с месячным сыном (instagram.com/repyahovakate)
Напомним, что жена Павлика еще до родов решила, что через месяц после рождения ребенка отправится с ним в путешествие по Украине - таким образом она хочет избежать послеродовой депрессии.
Пользователи сети желают Кате хорошего отдыха и отмечают, что малыш Миша уже заметно подрос.
- Катюшка, спокойного отдыха
- Катюша, такое Счастье у Вас в руках, целая вселенная
- Материнство вам к лицу
- Такие милые
- Хорошего вам отдыха
- Здоровья вам
- О, як Михасик підріс!
- Как подрос
- Катюша, вам личить материнство
- Катя, прекрасного вам отдыха!
- Щастячка Вам
Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о первом месяце сыночка Михаила и его достижениях.