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Пусть наблюдает вся страна: жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 11:37
Пусть наблюдает вся страна: жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

27-летняя жена и концертный директор 55-летнего Виктора Павлика, Екатерина Репяхова недавно ошеломила признанием о серьезной ссоре с мужем - вплоть до возможного расставания. После своего заявления в слезах девушка вышла на связь и высказалась о конфликте с супругом.

В разделе Сторис своего Instagram Екатерина записала несколько видео, в которых отметила, что не жалеет, что вынесла ссор из избы.

По словам блогера, она действовала обдуманно.

"Я всегда 10 раз думаю, прежде чем делать. Я никогда ничего не делаю импульсивно и сейчас я не жалею, что выставила эту сторис. Наша семья действительно переживает трудный период", – поделилась избранница Павлика.

Пусть наблюдает вся страна: жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем

Екатерина Репяхова раскрыла детали конфликта с мужем (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова призналась, что не знает, как семья решит конфликт, отметив, что это уже ответственность ее мужа. Ей же хотелось быть честной и ничего не скрывать.

"Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но делать вид мне не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", – добавила она.

Также девушка поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова подала иск в суд против бывшей жены Виктора Павлика Ларисы Созаевой. Вероятно, певец не поддержал намерения Екатерины судиться с Созаевой, поскольку блогер заявила, что она "одна в этой войне". К слову, иск Репяховой не приняли из-за некоторых ошибок, которые она намерена исправить и получить моральную компенсацию от Созаевой.

Сам Виктор пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию, однако артист выложил в своем Instagram фото с их с Катей маленьким сыном Михаилом и признался избраннице в любви.

Пусть наблюдает вся страна: жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем

Виктор Павлик хранит молчание после заявления жены о возможном расставании (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Любимый Михасик. Сыночек, я тебя очень люблю. Мы очень любим нашу маму", - написал Павлик.

Напомним, что жена Павлика, Екатерина Репяхова пожаловалась на негатив в сети и рассказала, как это мешает ее блогерской работе.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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