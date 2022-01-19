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Пыталась отучить: Кэти Перри рассказала, какая привычка Орландо Блума сводит ее с ума

Новина українською →
Среда 19 января 2022 10:46
Пыталась отучить: Кэти Перри рассказала, какая привычка Орландо Блума сводит ее с ума Кэти Перри и Орландо Блум (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Американская певица Кэти Перри раскрыла привычку своего жениха, актера Орландо Блума, которая ужасно ее раздражает.

Артистка сделала признание в рамках шоу Heart Breakfast с Джейми Тикстон и Амандой Холден.

Во время эфира ведущие попросили звезду быстро назвать худшую привычку ее знаменитого жениха.

"Орландо любит пользоваться зубной нитью, о чем, к сожалению, многие забывают, поэтому у него такие великолепные зубы", - ответила 37-летняя Кэти.

Казалось бы, ничего прям ужасного, однако проблема Перри с привычкой Блума заключается в том, что он оставляет свою нить повсюду.

"На моей стороне кровати, в машине, на кухонном столе. Я постоянно говорю ему, что существуют мусорные ведра”, - пожаловалась певица.

Пыталась отучить: Кэти Перри рассказала, какая привычка Орландо Блума сводит ее с ума

Кэти призналась, какое поведение любимого ее ужасно бесит (фото: instagram.com/katyperry)

Ведущий шоу предложил артистке самой приучить Орландо к выбрасыванию зубной нити.

"Я сделала все, что могла", - в шутку ответила Кэти.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе 2020 года. Малышку, которая стала первым ребенком для певицы и вторым для актера, назвали Дейзи Дав. Недавно в сети появились фото, на которых можно хорошо рассмотреть лицо девочки - маму с ребенком застали во время прогулки по Лос-Анджелесу.

45-летний Блум также воспитывает 11-летнего сына Флинна от модели Миранды Керр. Свадьбу они с Перри пока отложили из-за пандемии.

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