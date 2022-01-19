Пыталась отучить: Кэти Перри рассказала, какая привычка Орландо Блума сводит ее с ума
Американская певица Кэти Перри раскрыла привычку своего жениха, актера Орландо Блума, которая ужасно ее раздражает.
Артистка сделала признание в рамках шоу Heart Breakfast с Джейми Тикстон и Амандой Холден.
Во время эфира ведущие попросили звезду быстро назвать худшую привычку ее знаменитого жениха.
"Орландо любит пользоваться зубной нитью, о чем, к сожалению, многие забывают, поэтому у него такие великолепные зубы", - ответила 37-летняя Кэти.
Казалось бы, ничего прям ужасного, однако проблема Перри с привычкой Блума заключается в том, что он оставляет свою нить повсюду.
"На моей стороне кровати, в машине, на кухонном столе. Я постоянно говорю ему, что существуют мусорные ведра”, - пожаловалась певица.
Кэти призналась, какое поведение любимого ее ужасно бесит (фото: instagram.com/katyperry)
Ведущий шоу предложил артистке самой приучить Орландо к выбрасыванию зубной нити.
"Я сделала все, что могла", - в шутку ответила Кэти.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями в августе 2020 года. Малышку, которая стала первым ребенком для певицы и вторым для актера, назвали Дейзи Дав. Недавно в сети появились фото, на которых можно хорошо рассмотреть лицо девочки - маму с ребенком застали во время прогулки по Лос-Анджелесу.
45-летний Блум также воспитывает 11-летнего сына Флинна от модели Миранды Керр. Свадьбу они с Перри пока отложили из-за пандемии.