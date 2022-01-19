Пыталась отучить: Кэти Перри рассказала, какая привычка Орландо Блума сводит ее с ума

Американская певица Кэти Перри раскрыла привычку своего жениха, актера Орландо Блума, которая ужасно ее раздражает.

Артистка сделала признание в рамках шоу Heart Breakfast с Джейми Тикстон и Амандой Холден.

Во время эфира ведущие попросили звезду быстро назвать худшую привычку ее знаменитого жениха.

"Орландо любит пользоваться зубной нитью, о чем, к сожалению, многие забывают, поэтому у него такие великолепные зубы", - ответила 37-летняя Кэти.

Казалось бы, ничего прям ужасного, однако проблема Перри с привычкой Блума заключается в том, что он оставляет свою нить повсюду.

"На моей стороне кровати, в машине, на кухонном столе. Я постоянно говорю ему, что существуют мусорные ведра”, - пожаловалась певица.

Кэти призналась, какое поведение любимого ее ужасно бесит (фото: instagram.com/katyperry)

Ведущий шоу предложил артистке самой приучить Орландо к выбрасыванию зубной нити.

"Я сделала все, что могла", - в шутку ответила Кэти.