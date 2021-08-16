А не рано ли? Дочь Оли Поляковой поцеловала парня на камеру (видео)

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша в свои 16 активно ведет блог и общается с поклонниками, а также нередко эпатирует сеть . Так, девушка обнародовала дерзкое видео, на котором показала поцелуй со своим парнем.

Видеоролик, который изначально был снят для соцсети TikTok, она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Маша появилась в топе на бретелях с открытой спиной. Свои роскошные длинные волосы она собрала в хвост, оставив две пряди у лица. Рядом с девушкой - ее парень в черной футболке с принтом и красной бандане.

Сначала молодые люди смотрят в объетив, при этом ракурс камеры идет снизу. После чего ракурс меняется на обычный, а пара обнимается и целуется.

"Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее", - отметила юная блогерша, имея в виду ретрофильтр, что был использован при съемке.

Звездая мама Маши Оля Полякова не прошла мимо и оставила шутливый комментарий под публикацией.

"А он вакцинирован?" - поинтересовалась артистка, на что дочь ей ответила: "А ему еще нет 18".

Что касается фолловеров - мнения разделились. Одни считают, что Маше еще рано такое делать и тем более выставлять напоказ, другие же умиляются юной парочке.