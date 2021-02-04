Раньше у меня такого не было: Мишина рассказала, чем ее балует Эллерт и рассекретила их мечты

Экс-"Холостячка" Ксения Мишина и ее любимый Александр Эллерт полюбились поклонникам проекта, которые очень надеются, что пара вскоре официально узаконит отношения. Актриса и ее избранник признаются, что они очень счастливы вместе – у них масса общих планов и надежд. Конечно, не обходится без ссор и конфликтов, но влюбленные мечтают встретить старость и стать родителями … близнецов!

Так, в новом интервью для проекта True Story на YouTube Ксения и Александр показали, насколько хорошо знают друг друга и ответили на сокровенные вопросы.

Александр рассказал, из-за чего они вздорят с Ксенией и что стало причиной конфликта в паре.

Ксения и Александр стали жить вместе на третий день после окончания роекта (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я курить не бросил. Пообещал, а сам… Мятные жвачки, все что хочешь. Я и себе пообещал, что не буду курить, маме, всем, но не могу. И я что-то фыркнул. Час семь секунд максимум обиды продолжались", – вспомнил о самой громкой ссоре с любимой Александр.

Ксения также вспомнила о конфликтном эпизоде из совместной жизни.

"Что-то мы там повздорили, вышел из машины и пошел гулять. Ну, давай, гуляй. Через пару часов пришел домой – нагулялся", - рассказала о семейном конфликте Ксения.

Если Александр не считает себя романтиком, то Ксения видит в нем эту черту.

Ксения Мишина и Александр Эллерт не скрывают своих чувств (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"У него многие поступки были романтическими и на проекте, и за проектом. У меня всегда ваза наполнена цветами. Раньше в моей жизни такого не было. Завянут цветочки, он всегда за ними следит, придет и новые поставит", - в нежностью в голосе рассказала актриса.

Также экс-холостячка и ее избранник поделились своими мечтами и стремлениями.

"Дом, чтобы газон далеко-далеко уходил в лес. В Америку вместе сгонять. Какие-то путешествия обсуждали. Дети-близнецы – я хочу близнецов или близняшек. Она говорит: "Да-да,хорошо", - поделился своими заветными желаниями Эллерт.

У Ксении же мечта связана с ее сном, который полностью отображает стремления влюбленной экс-холостячки.

"Умереть с разницей в два года, когда-то в старости, в лет 90. Он первый, а я – вторая, он же старше меня на два года. Мне как-то приснился сон, что он старенький дедушка, лежит на кушетке. Это какая-то больница будущего. Я ему просто потом рассказала этот сон. Я пришла, взяла его за ручку и говорю: "Мне даже жизни было мало провести с тобой, давай встретимся в следующей!" Такой классный фантастический сон. Это прямо мечта – провести всю жизнь вместе, в радости в любви", - рассказала о сокровенной мечте актриса.

Ксения и Александр рассказали о личном

Напомним, что ранее Александр Эллерт выступил с необычным предложением.