Распалась еще одна группа, которая могла представлять Украину на Евровидении

Музыканты популярной украинской поп-группы DILEMMA, которая участвовала в Нацотборе на Евровидение 2018 с песней "На party", приняли решение закрыть проект.

"На все есть свое время и свой срок. В конце этого года я начал четко ощущать, что выступления на сцене мне не приносят былую радость, да и в общем артистическая деятельность мне пресытилась. Более того, я уже несколько лет как работаю с другими артистами в качестве саундпродюсера и сонграйтера! Поэтому я решил не сопротивляться чувствам и озвучил свои мысли команде", - прокомментировал лидер команды Евгений "Джей" Бардаченко.

DILEMMA в Нацотборе на Евровидение

Отметим, что в день, когда группа объявила о распаде, появился прощальный видеоклип на их песню "Диско Шар". Эта композиция написана в лучших традициях легкого фанка - танцевальная, веселая, радостная.

"Каждый раз, когда слушаю, становится тепло внутри! Мы, как группа, всю нашу творческую жизнь несли радость, веселье, яркую музыку и выбрали последней песней именно "Диско Шар", потому что в ней собрано все то, о чем была наша группа, только в более элегантной форме. Вся моя юность прошла рука об руку с группой. Это не жизнь, а фантастика! Мне кажется, что сама группа DILEMMA - это вечная молодость", - отметил Джей.

Прощальный клип группы DILEMMA

Добавим, что недавно о прекращении своего существования сообщили еще одни участники Нацотбора на Евровидение - YUKO. Этот дуэт боролся за право представлять Украину на престижном музыкальном конкурсе в 2019 году.

YUKO в Нацотборе на Евровидение

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