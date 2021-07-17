Я даже расплакалась: Даша Квиткова подробно рассказала, как прошли ее роды

"Холостяк 9" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова 13 июля впервые стали родителями - у пары родился сын, которого назвали Лев . Маму и ребенка уже выписали из роддома и они привыкают к новой жизни дома. Девушка подробно поделилась с поклонниками, как же проходили ее роды.

На снимках, сделанных на последнем месяце беременности, будущая мама запечатлена на фоне светлой стены. Она полностью обнажена, лишь набросила сверху белоснежный халат со шлейфом. Особое внимание на кадрах сделано на оголенном большом животе Квитковой.

Супруга Добрынина поделилась интересной предысторией о том, что ее массажистка точно предсказала, когда она родит.

"Сначала маленькая предыстория: Я всю беременность ходила на тайский массаж к одной и той же девушке. Вечером 12-го я решила прийти к ней на 2-х часовой массаж, она знала куда нажимать и что проминать, чтобы стало легче. После массажа она встаёт, смотрит на меня и говорит:

-Думаю, что вы завтра родите.

-Очееень надеюсь на это.

-Начнётся все через часа два, вот увидишь. К утру будете уже с сыном.

Через пол часа у меня отходят воды, через два часа начинаются схватки, к утру мы встречаемся с маленьким нашим", - рассказала Даша.

Она призналась, что совсем не боялась перед родами, ведь у нее был нужный настрой и подготовка.



"Боялась ли я перед родами? Нет. И я искренне считаю, что самое главное— это настрой. Да, будет больно, но эту боль гораздо приятнее переживать в замечательном настроении. Когда мы выехали в роддом, у меня трепетало сердце. Мы с Никитой никак не могли поверить, что все действительно случится в тот день. Даже пошутили, мол, забавно будет, если мы третий раз в роддом поедем", - отметила Квиткова.

Даша Квиткова показала нежные кадры "в положении" и раскрыла подробности своих родов (фото: instagram.com/kvittkova)

Девушка старалась как можно дольше обойтись без обезболивания, однако через несколько часов все же решила сделать анестезию, так как у нее не хватало сил.



"Когда начались схватки, я еще не знала буду ли точно ставить эпидуралку, хотела терпеть, пока могу. И могла я долго. С 12:30 ночи до 5-ти утра схватки были 99%, поэтому мы старались себя развлечь. Танцевали, пели, снимали Тик-Токи, много говорили, смотрели разные передачи и дышала. Дышать - это главное, ни в коем случае не задерживать дыхание, надеясь, что это вам облегчит боль от сваток. Дышите вы - попадает кислород вашему ребёнку. Поэтому спокойный вдох и такой же выдох. К 5:00 утра меня покинули силы. Мне кажется, если бы я поспала, мне бы даже анестезия не нужна была, но случилось так, как случилось и я не жалею", - откровенно раскрыла Даша.

По словам победительницы "Холостяка", самого укола она боялась больше, чем родов и даже не сдержала слез.

"Эпидуралка боль убрала на 40-50% где-то, но я хотя бы смогла продолжать терпеть. Кстати, это был единственный момент, который меня испугал и я даже расплакалась. Обычно я не боюсь уколов, а здесь я прям словила конкретную панику и попросила врача быть "добрее", он потом добрым голосом рассказывал, насколько серьёзная у него работа и почему он так сконцентрирован. Больно ли это? Нет. Просто неприятно, схватки больнее. Бояться нечего", - поделилась новоиспеченная мама.

Ну а дальше процесс пошел активнее.



"В 9:35 утра случилось полное раскрытие. Думаю, вы слышали, как это по ощущениям. Как будто сильно-сильно хочешь в туалет и все распирает. Я точно знала, как буду тужиться и дышать, так как неделю тренировалась:" - рассказала Квиткова.

Далее она отметила, что это лишь первая часть рассказа и позже она продолжит делиться подробностями этого волнительного события.

Даша также показала, как украсили комнату к их с малышом приезду домой и поделилась первыми впечатлениями от материнства. В кадр попал и маленький Лев, который сладко спит в кресле-люльке.

Даша Квиткова с новорожденным сыном приехали домой (фото: instagram.com/kvittkova)

"Мы сейчас на маленькой панике, потому что для нас это все впервые, но с каждым днем все будет намного легче. Есть ли силы? Определенно. Особенно когда мы смотрим в глазки нашего маленького человека и понимаем, ради чего все. В общем, мы в стрессе, к которому были готовы, но мы невероятно счастливы проживать каждую эту секунду в роли родителей нашего сыночка", - призналась молодая мама.