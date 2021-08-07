Распустился без папы: Горбунов пожурил сына из-за поведения с Осадчей в его отсутствие
Юрий Горбунов и беременная Катя Осадчая недавно вернулись из Турции, где отдохнули с сыночком Иваном. Ведущая не упускала возможности показать парад купальников и призналась, что научилась позировать и выбирать ракурс так, чтобы скрыть растущий животик. Так, пока Катя с сыном продолжают отдыхать в Анталии, Юрий отправился на свадьбу к племяннику в Украину.
Ведущая же решила показать в Instagram, как вместе с сыном проводит время в отсутствие мужа.
Катя плещется с сыночком в бассейне. Мальчик щедро обливает маму из ведра водой, а та прикрывается руками. Ведущая надела для водных забав во дворе дома черный слитный купальник с кокетливыми завязками под грудью.
"Очікування vs реальність. А як ви відпочиваєте з дітьми? В нашому житті найбільший лад наводить садочок, адже там дисципліна, а на відпочинку вона десь дівається", - с юмором пожаловалась на поведение Вани теледива.
Катя с сыном порезвились в Турции, пока Юрий улетел в Украину(фото: instagram.com/kosadcha)
Под постом оставил свой комментарий Юрий. Он в шутку пожурил Ваню за его поведение с мамой. "Ох розпустився за кілька днів без тата", - написал шоумен.
Поклонники пары сделали комплименты Кате и заверили - им знакома похожая ситуация с детьми на отдыхе.
- Катя, вы здесь хорошо выглядите на фото, у вас точно будет девочка и будет такой же красивой как и вы
- О, Екатерина, кажется, в вас живет девочка
- Это так прекрасно. Реальность вышла даже лучше
- Катюша, вы прекрасны!
- Два позитивчика
- Шикарно выглядите
Напомним, что ранее Катя Осадчая похвасталась тем, что она успела за лето и рассказала, как это - жить в ускоренном ритме.